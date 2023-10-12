國際地緣政治衝突頻仍 CEO憂成營運首要風險

國際地緣政治衝突不斷，讓 CEO 心生戒備，根據 KPMG 發布《2023 KPMG 全球 CEO 前瞻大調查》，受訪 CEO 認為「地緣政治和政治不確定性」已為今年首要風險。

KPMG 針對全球大型企業中超過 1300 位 CEO 的策略與觀點進行調查，受訪 CEO 認為經營前五大風險分別為：地緣政治和政治不確定性、企業營運風險、新興顛覆性科技風險、供應鏈風險、監管法規風險。

值得注意的是，對於 CEO 來說，「地緣政治和政治不確定性」去年調查並為擠進前五大風險，但今年已躍居首要風險，顯示接連爆發的地緣政治衝突，儼然成為 CEO 心頭隱憂。

調查指出，跟去年調查相比，CEO 對未來三年全球經濟前景的信心保持不變，但對業務風險的看法卻發生重大轉變，77% 的 CEO 表示利率上升和貨幣緊縮政策可能會成為或延長全球經濟衰退的威脅；同時 77% 認為生活成本壓力會對企業未來 3 年的繁榮產生負面影響。

後疫情時代也讓越來越多 CEO 支持恢復疫情前的工作方式，64%CEO 預測未來 3 年內會完全回到辦公室工作；87% 的 CEO 則表示，可能會將重返辦公室與否，視為員工獲得財務獎勵和晉升機會之考量因素。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，調查結果顯示 CEO 在應對重大決策時面臨了巨大壓力。在全球經濟不確定性下，人才爭奪戰也許有所趨緩，但以實際情況來看，以單一標準要求員工重返辦公室，可能會帶來負面影響。

陳俊光認為，領導者需有長遠眼光、秉持員工價值主張，並關懷員工的考量和需求，以幫助確保人才得到培育和支持。

在 ESG 部分，過去一年中，針對 ESG 議題討論日趨分歧，但 CEO 體認到，因應環境、社會和治理問題仍在企業營運和長期策略中扮演重要角色，69% 的 CEO 支持以上觀點，並已將 ESG 納入業務中，以為企業創造價值。

此外，調查結果也反映組織內部對 ESG 的認知與對話已有變化，35% 的 CEO 在企業內、外部提到 ESG 相關術語時，已改變了使用方式，這表示 CEO 越來越注重 ESG 的各個層面，並投入更多精力於可將影響力最大化之處。