〈以巴衝突〉以巴雙方逾2,300人死亡 以色列組建戰時內閣 共同抗敵

以色列和巴勒斯坦新一輪大規模軍事衝突進入第五天，已造成雙方逾 2,300 人死亡，超過 8,100 人受傷，且以色列總理 Benjamin Netanyahu 與在野黨在周三（11 日）發表聯合聲明，宣布組建戰時內閣，共同抗敵。

巴勒斯坦衛生部門周三宣布，以巴新一輪衝突已奪走巴勒斯坦 1,128 條人命，其中加薩地帶 1,100 人死亡，5,339 人受傷。以色列國防軍則表示，以國逾 1,200 人死亡，超過 2,700 人受傷。

在以巴衝突持續升級的背景下，Netanyahu 與反對黨國家團結黨領導人 Benny Gantz 在周三發表共同聲明，表示雙方經過數日談判後，同意組建緊急聯合政府。Gantz 也是前國防部長。

按照 Gantz 的要求，以色列將成立一個小型戰時內閣，指揮以巴戰爭，內閣成員僅包括 Netanyahu、Gantz 以及以色列國防部長 Yoav Gallant 。以色列國防軍前參謀長 Gadi Eizenkot 與以色列戰略事務部長 Ron Dermer 則是戰時內閣觀察員。

上述聯合聲明指出，在以巴戰爭期間，緊急聯合政府不會通過任何與戰爭無關的法律或做出任何與戰爭無關的決定。這意味著政府不會繼續推動此前備受爭議的司法改革。

在緊急聯合政府暗示將發動大規模地面攻勢之際，Gallant 說：「我在這裡向大家說，我們要消滅這個叫做哈瑪斯的組織，要讓它從地球消失。」