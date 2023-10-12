〈以巴衝突〉被以色列封鎖的加薩地帶 是個什麼樣的地方？

被巴勒斯坦伊斯蘭極端組織哈瑪斯打得措手不及後，中東軍事強國以色列展開猛烈反攻，哈瑪斯控制的加薩地帶成為風暴眼。

以色列在 10 月 9 日宣布全面封鎖加薩地帶，切斷供電、供水及燃料物資運輸。以色列國防軍並宣布重新控制靠近加薩地帶邊境的城鎮，擴大對加薩地帶的空襲。

據《界面新聞》報導，加薩地帶是全世界人口最稠密的地區之一。在 365 平方公里的土地上，有 200 多萬人口，其中多達 170 萬是巴勒斯坦難民。

加薩走廊是一塊長 41 公里，寬 6 到 12 公里的狹長地帶，毗鄰地中海，與以色列、埃及接壤。

加薩所在地是歷史上巴勒斯坦地區的一部分，曾被納入鄂圖曼帝國版圖，一戰後巴勒斯坦成為英國的「委任統治地」。

英國沿約旦河把巴勒斯坦分為兩部分，約旦河以東為外約旦，就是現在的約旦；約旦河以西稱為巴勒斯坦，包括今天的以色列、約旦河西岸及加薩地帶。

1947 年聯合國通過巴勒斯坦分治決議，計劃在巴勒斯坦分別建立猶太國和阿拉伯國。

阿拉伯國包括加薩地帶、約旦河西岸，佔巴勒斯坦總面積 44%，猶太國則佔總面積 56%。但當地阿拉伯人的人口比猶太人多，獲得的土地卻比猶太人，且猶太國的土地更肥沃。

這項決議得以讓以色列建國，但引發阿拉伯國家強烈反對。

哈佛大學中東研究中心資深研究員 Sara Roy 實地調查加薩地帶後，把加薩的政治經濟現狀稱為「去發展化」（ de-development）。

她認為以色列在加薩的策略，是有意制度性地把加薩與約旦河西岸和外部世界隔離，讓加薩變成無法生存之地，以最大程度削弱加薩對以色列的威脅。

聯合國多次呼籲以色列終止對加薩的封鎖，警告封鎖是對民眾的懲罰。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的數據顯示，加薩地帶 81.5% 人口處於貧困狀態，63% 人口的食物得不到保障，僅能依靠國際援助。

加薩地帶有 95% 人口無法獲得乾淨水源。截至今年 7 月，當地每天供電只能維持 11 個小時，大部分電力來自以色列。截至 2022 年第 3 季，加薩失業率為 46.6%，15 歲到 29 歲年輕人的失業率更高達 62.3%。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處指出，加薩地帶的社會經濟情況持續惡化。該地區的經濟與創造就業的能力已被摧毀，導致當地無法發展出高技能和擁有良好教育條件的社會。