〈大立光法說〉Q3毛利率跌落到42.56%創42季來新低 前三季EPS 96.93元

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開第三季法人說明會，並公布最新獲利成績單，大立光 2023 年第三季毛利率再走低到 42.56%，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。

大立光 2023 年第三季毛利率再走低到 42.56%，爲 42 季以來新低。

大立 2023 年第三季營收 136.29 億元，毛利率 42.56%，季減 6.3 個百分點，年減 11.19 個百分點，稅後純益 59.53 億元，季增 61.05%，年減 26.9%，每股純益 44.6 元。

大立光 2023 年前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。

以大立光 2023 年第三季月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光 12 日收盤價報 2150 元，較昨日上漲 5 元或 0.23%，成交量萎縮爲 700 張。