美CPI報告今晚出爐 9月通膨估保持溫和

聯準會 (Fed) 官員正在關注消費者物價指數 (CPI) 等經濟數據，思考今年是否有必要再一次升息。即使就業市場依舊強勁，若周四 (12 日) 公布的 9 月 CPI 表現溫和，Fed 在下次會議升息的前景可能因此受阻。

《華爾街日報》訪調的經濟學家預估，美國 9 月 CPI 將月增 0.3%，年增 3.6%，分別低於前一月的 0.6% 和 3.7%；排除波動性較大的能源和食品成本，9 月核心 CPI 估月增 0.3%，增幅同於 8 月，年增率估為 4.1%，低於 8 月的 4.3%。

Fed 上月宣布維持利率不變後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申將按數據來決定後續政策，而核心通膨持續降溫，加上薪資增幅放緩與債券殖利率上揚，可能促使 Fed 官員得出結論：今年沒有必要進一步升息。

聚焦勞動成本

官員們希望看到核心物價持續降溫，尤其是服務業價格，相較於商品，服務業價格與勞動成本的關係往往更加密切。

即使上月非農報告意外強勁，近期美國薪資增幅卻有所放緩，9 月平均時薪僅月增 0.2%，年增 4.2%，過去三個月的年化成長率甚至更低，若降溫趨勢持續，則可望朝向 2% 通膨目標靠攏。

罷工持續 工人仍握談判籌碼

在失業率低於 4%，且裁員沒有明顯增加的情況下，美國工人們仍掌握自疫情復甦後取得的影響力。美國汽車工會與最大醫療集團 Kaiser Permanente 的罷工行動，加上近來其他工會合約薪資大幅調漲，可能推高整個經濟體的薪資成本。

Northern Trust 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 警告，這種情況恐對基本服務的價格形成壓力。

未來風險

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，雖然汽油價格導致 8 月整體通膨率上升，但 9 月增幅較為放緩，最近幾周也有所下滑，不過，考量到中東的緊張局勢在本周稍早推高油價，未來油價仍可能再次上揚，進而削弱消費者信心和支出，並推高機票和航運等成本。

債券市場的拋售，也為 Fed 實現經濟軟著陸的前景蒙上陰影。為了抑制通膨，聯準會一再調升短期利率，希望藉由讓經濟降溫，讓通膨回到 2% 目標，這個過程將間接影響長期利率，進而推高房屋、汽車和其他的借貸成本。

然而，近來美國長期公債殖利率屢創 16 年新高，導致信貸環境大幅收緊，較高的利率可能進一步拖累房地產市場，並抑制消費者支出。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 上周表示，在此情況下，聯準會再次採取行動的必要性已經減弱。