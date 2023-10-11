Fed鷹鴿訊息交錯 鴿派暗示暫停升息、鷹派主張殖利率對政策影響不明

聯準會 (Fed) 官員鴿派發言再添一例，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，Fed 可能不需進一步升息，貨幣政策已經具有足夠的限制性，讓通膨回到 2% 目標。不過立場偏鷹的明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，近日長債殖利率上升，對政策前景的影響仍不明朗。

波斯提克周二 (10 日) 在美國銀行家協會 (ABA) 說：「我認為，我們的政策利率已經來到足夠限制性水準，能把通膨降到 2%。我確實認為我們不再需要提高利率。」

他接著補充說，如果經濟展望有出人意料之外的改變，可能促使官員升息，但這並非他現階段的看法。波斯提克今年並無投票權，在 Fed 官員中屬於最鴿派的陣營之一，早早就呼籲停止升息。

包括 Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 在內，近日已有三名 Fed 官員表示，美債殖利率上升可能降低 Fed 進一步升息的必要性。10 年期美債殖利率周二從 16 年糕點滑落，出現 8 月迄今最大單日降幅。

根據期貨市場定價，投資人預估 Fed 11 月再度升息 1 碼 (25 個基點) 的機率不到 20%。

卡什卡里：殖利率對利率展望的影響仍不清楚

今年輪值投票委員的明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日表示，近期長天期美債殖利率上升，代表聯準會 (Fed) 可能不需要像其他情況下大幅升息。比起波斯提克，他對暫停升息的態度比較沒有那麼肯定。

卡什卡里說，10 年期美債殖利率近日的回軟令人困惑，可能的原因之一是，投資人樂觀期待，美國經濟未來五到十年會比原本所想更強勁。再者，這也可能反映投資人對 Fed 將更積極壓制通膨的看法，也有一些人把問題歸咎於聯邦政府大量發債。

他說：「長債殖利率上升可能替我們做了一些壓制通膨的工作，這是絕對有可能發生的。但如果長債殖利率上升，是因為投資人對我們將做之事的預期有所改變，我們可能得要照他們的期望行事，才能維持當前殖利率。」

他表示，希望看到進一步的通膨、就業和工資數據，才能確信 Fed 已經做了足夠的工作。他並重申上個月的說法，認為 Fed 今年再升息一次的機率有 60%，美國正走在實現經濟軟著陸的路上。

華勒：堅定捍衛 2% 通膨目標

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二出席活動時，堅定捍衛 Fed 的 2% 通膨目標，但這位立場鷹派的官員並未多加談論市場或貨幣政策的現況。

儘管最近有一些經濟學家和觀察人士表示，提高通膨目標可以減輕戰勝通膨的痛苦、免於達到 2% 後可能造成的失業，但 Fed 官員都重申將讓通膨率回到 2% 的承諾。

華勒周二強調，Fed 之所以選擇 2% 物標，部分原因是這是最符合 Fed 穩定物價和實現充分就業的雙重使命。他說：「自 2012 年以來，我們多次重申這個數字，且從去年初起緊縮貨幣政策的過程中，我們明確表示把通膨降到 2% 的決心。」