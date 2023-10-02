〈美股早盤〉美債殖利率攀升、市場聚焦Fed主席鮑爾談話 主要指數漲跌互現

全球債市再次出現拋售潮，美國 10 年期公債殖利率升至 2007 年以來新高，投資人靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話，從中尋找未來利率走向線索，美股主要指數周一 (2 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美股開盤前，美債 10 年期殖利率一度漲逾 6 基點至 4.64%，而標普 500 指數和那斯達克指數期貨合約走跌，回吐先前的漲幅，此前美國國會議員在周末達成協議，避免政府關門。因此市場焦點迅速轉回利率，由其在油價上漲可能加劇通膨的情況下。

原油期貨價格在上一季上漲 30% 的基礎上小幅走高，原因是交易員押注全球需求將繼續超過供應。截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.59%，至每桶 92.74 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 0.42%，至每桶 91.17 美元。

Fed 主席鮑爾將與費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 在圓桌會議上發表談話，他們的觀點備受市場矚目，先前 Fed 三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上周五表示利率應該在高峰維持一段時間。

隨美國政府停擺緩期讓交易員加大對 Fed 在 11 月升息的押注，全球公債拋售動能加劇。他們現在預估 11 月採取行動的可能性約為三分之一，高於上周五的四分之一。

匯市方面，美元指數小幅走高，經歷了一年來最好的一季。美元兌日元匯率一度觸及 149.82 日元的近一年新高，此前日本銀行 (日本央行、BOJ) 表示將進行額外購買債券操作。

截至台北時間周一（2 日）21 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 4.81%，至每股 78.69 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 的新加坡子公司周一已從新加坡央行獲得主要支付機構 (Major Payment Institution, MPI) 許可證，消息傳出後 Coinbase 盤前股價勁揚逾 5%。據了解，Coinbase 的許可證由新加坡金融管理局 (MAS) 頒發，允許這家美國最大的加密貨幣交易所向新加坡的個人和機構提供數位支付代幣服務。該公司早在去年 10 月已獲得初步批准。

福特 (F-US) 早盤下跌 0.48%，至每股 12.36 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一表示，正在升級並擴大對福特汽車 SUV 和卡車的調查，該調查涉及與閥門故障有關的致災性引擎故障。據了解，調查升級是要求車商召回汽車的必要步驟。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.32%，至每股 246.94 美元

特斯拉周一公布年第三季汽車產量和交車報告，該季總交車量為 43 萬 5059 輛，總產量為 43 萬 488 輛。前一季特斯拉總交車數為 46 萬 6140 輛，總產量為 47 萬 9700 輛。2022 年同期的總產量為 36 萬 5923 輛，總交車量為 34 萬 3830 輛。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月製造業 PMI 終值報 49.8，預期 48.9，前值 47.9

美國 8 月營建支出月增率預期 0.5%，前值 0.7%

美國 9 月 ISM 製造業指數預期 47.7，前值 47.6

華爾街分析：

BMO Wealth Management 投資長 Yung-Yu Ma 表示，由於美國國會通國臨時支出法案，因此原本準備迎接政府關門的金融市場鬆了一口氣，然而這只是暫時的。利率和 Fed 的鷹派立場才是重點，也是未來幾周股市的主要推動力。