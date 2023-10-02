NHTSA升級對福特70.8萬輛SUV和卡車調查 下一步可能要求召回維修

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (2 日) 表示，正在升級並擴大對福特汽車 SUV 和卡車的調查，該調查涉及與閥門故障有關的致災性引擎故障。據了解，調查升級是要求車商召回汽車的必要步驟。

NHTSA 表示，在正常行駛狀況下，車輛可能會無預警因 2.7 公升和 3.0 公升 EcoBoost 引擎的潛在閥門故障導致引擎嚴重故障熄火。此次調查涵蓋 2021 年和 2022 年款的福特 Bronco、Edge、Explorer、F-150、Lincoln Aviator、Nautilus。

NHTSA 於去年 7 月開始對 2.5 萬輛車進行初步評估，此潛在 5 月應一些車主的要求展開缺陷請願審查，目前正在將調查升級為工程分析，此舉是要求車商召回汽車的必要步驟。

福特發言人對此表示，正與 NHTSA 合作並支持他們的調查。截稿前，福特汽車 (F-US) 周一盤前股價下跌 0.16%，每股暫報 12.40 美元。

NHTSA 表示，已收到 328 起與被調查車輛有關的客戶投訴和 487 起保修索賠，而根據福特提交數據進行的分析顯示，所謂的缺陷出現在「Nano」引擎系列中，包括 2.7 公升和 3.0 公升的 EcoBoost 引擎。

福特向 NHTSA 表示，有缺陷的閥門是由一種名為「Silchrome Lite」的合金製造，這種合金如果在零件加工過程中出現溫度過高的情況下，就會變得過於堅硬和脆弱。

該公司表示，2021 年 10 月的設計變更將進氣閥材料改為不同的合金，有缺陷的進氣閥通常在車輛使用壽命的早期出現故障，大多數故障已經發生。