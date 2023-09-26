阿里巴巴擬旗下菜鳥港股獨立上市 已向聯交所提交分拆計畫

阿里巴巴周二 (26 日) 在港交所發布公告表示，公司擬議透過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。這也意味著菜鳥很可能成為阿里巴巴自半年前宣布分拆計畫以來首個率先上市的公司。

圖：港交所

阿里巴巴表示，已向港交所提交分拆旗下物流公司菜鳥網絡 (Cainiao Smart Logistics Network) 的申請，但發行規模等財物條款尚未敲定。

值得注意的是，一旦分拆完成後，阿里巴巴將繼續持有菜鳥 50% 以上的股份，因此菜鳥將仍為其子公司。阿里巴巴目前持菜鳥約 69.54% 的股份。

根據路透今年 5 月的報導，菜鳥計畫籌資 10 億至 20 億美元。交易撮合者表示，他們希望菜鳥網絡的首次公開發行 (IPO) 能重振香港低迷的融資活動，同時也預估阿里巴巴其他子公司也將在近期上市。

消息傳出後，阿里巴巴 (BABA-US) 美國上市股票周二盤前下跌 0.53%，每股暫報 86.76 美元，收復稍早跌幅。

自 2013 年阿里巴巴與銀泰商業 (前身為銀泰百貨) 和一些物流公司在內的合作夥伴共同創立菜鳥網絡以來，該部門已成為中國主要的物流供應商，替第三方客戶和阿里巴巴提供服務。

阿里巴巴指出，擬議分拆有四大原因，一是將可使投資者能夠更好地評估公司的價值、二是可更好地反映菜鳥集團自身的價值並提高其運營及財務透明度、三是菜鳥的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體、四是將提高菜鳥集團的價值，在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場。