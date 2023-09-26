〈美股早盤〉投資人對利率擔憂讓美債殖利率居高不下 主要指數開低走低

投資人仍在努力應對美國聯準會 (Fed) 實施長期限制性貨幣政策的前景及其對經濟後續的影響，美股主要指數周二 (26 日) 開低走低。美債殖利率早盤報 4.5%、美元指數升至 105.705。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 130 點或近 1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 0.9%。

美國聯邦政府一位官員表示，如果聯邦政府在本周末因缺乏資金而停擺，美國將無限期暫停公布主要經濟數據，包括對決策者和投資者來說非常重要的就業和通膨報告。

不過根據最新消息，知情人士透露，美國參議院共和黨和民主黨的談判代表正接近就一項短期支出措施達成協議。該權宜法案可能能讓政府繼續運作 45 天。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，如果經濟表現強於預期，預估 Fed 今年將需要再升息一次，並在更長時間內維持緊縮政策。卡什卡里在今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。

隨著本周市場正式邁入第三季的最後一周，過去幾個月美國公債的猛烈跌勢仍在延續；10 年期和 30 年期公債殖利率隔夜紛紛創下了十餘年高位；根據外媒彙編數據，規模 390 億美元的 iShares 安碩 20 年期以上美國公債 ETF (TLT-US) 已較 2020 年的歷史高點下跌 48%，目前處於 2011 年以來的最低點。

摩根大通表示，零日選擇權交易量不斷創下歷史新高，並且最近已占所有標普 500 指數選擇權交易量的一半。該行最新報告指出，最近推出的首批基於零日選擇權的 ETF 可能會進一步加劇市場崩盤的風險。

截至台北時間周二（26 日）21 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 0.51%，至每股 86.78 美元

阿里巴巴周二 (26 日) 在港交所發布公告表示，公司擬議透過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。這也意味著菜鳥很可能成為阿里巴巴自半年前宣布分拆計畫以來首個率先上市的公司。值得注意的是，一旦分拆完成後，阿里巴巴將繼續持有菜鳥 50% 以上的股份，因此菜鳥將仍為其子公司。阿里巴巴目前持菜鳥約 69.54% 的股份。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.71%，至每股 419.24 美元

摩根士丹利表示，輝達最近的股價下跌是一個「買入機會」。此前，有消息稱微軟開始下調輝達 H100 晶片訂單，導致輝達股價下跌。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 表示，這種擔憂被誇大了。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.54%，至每股 245.65 美元

根據外媒報導，在針對從中國流入歐盟的電動車調查中，美國電動車龍頭特斯拉的影響力比其他任何一家都大。知情人士透露，在本月意外宣布歐盟對中國電動車展開反補貼調查的證據收集過程中發現，這家美國汽車製造商是可能受惠的公司之一。

據悉，調查的目的會是確定中國是否以及在多大程度上補貼特斯拉、比亞迪 (1211-HK)、上汽集團 (600104-CN) 和蔚來汽車 (NIO-US)(9866-HK) 等國內汽車製造商，並採取任何有必要的反補貼措施，替歐盟的汽車產業爭取公平的競爭環境。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月營建許可月率修正值報 6.8%，前值 6.9%

美國 8 月營建許可年化總數修正值報 154.1 萬戶，前值 154.3 萬戶

美國 7 月 FHFA 房價指數月率報 0.8%，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 9 月經濟評議會消費者信心指數預期 105.5，前值 106.1

美國 8 月季調後新屋銷售年化總數預期 70 萬戶，前值 71.4 萬戶

美國 8 月季調後新屋銷售年化月率預期 - 2%，前值 4.4%

華爾街分析：

摩根大通執行長戴蒙表示 Fed 可能升息至 7%，而且全球可能尚未做好準備來應對。他指出，從 5% 升至 7% 的過程要比 3% 升至 5% 對經濟更為痛苦。不過，市場預估，Fed 即將結束加息周期，並很有可能在明年降息。

Murphy & Sylvest 財富管理公司的資深財富經理 Paul Nolte 在一份報告中寫道：「投資者開始意識到，更長時間、更高水準的利率環境可能會出現，他們正在慢慢適應新常態。」