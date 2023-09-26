思科砸280億美元買Splunk 可能燃起軟體業收購狂潮

路透周二 (26 日) 報導，投資銀行家和分析師表示，思科 (CSCO-US) 以 280 億美元收購 Splunk 的交易，可能會促使其他科技巨擘大舉收購訂閱收入可期的軟體供應商。

網路安全和數據分析公司 Splunk 上周宣布將出售給思科，該筆交易將成為有史以來第三大軟體收購案。Splunk 正在將其業務模式從軟體授權轉向訂閱收費。

思科執行長羅賓斯 (Chuck Robbins) 一直在擴大公司的服務產品，以彌補其萎靡不振的電信設備業務。他曾告訴分析師，Splunk 的訂閱業務將能替公司帶來 40 億美元的年度經常性營收，此為這比收購交易背後的關鍵推動力。

銀行家和分析師表示，這凸顯 Splunk 那些專注訂閱收入的同行如 Elastic NV、Datadog、Crowdstrike Holdings 和 Dynatrace，都是微軟 (MSFT-US)、Adobe(ADBE-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等科技業的潛在收購目標，這些公司正在努力應對尋求減少開支的企業客戶。截稿前，微軟、Adobe 和甲骨文並未立即回應置評請求。

根據 LSEG 數據，軟體併購展望的改善對交易撮合者來說是一個可喜的提振。截至目前，今年前 8 個月科技行業的交易活動下滑 61%，至 2,315 億美元。

過去一年軟體產業的交易撮合一直由私人股權公司主導，幾乎沒有來自科技巨擘的競爭。Splunk 的競爭對手 New Relic 今年 7 月同意以 65 億美元的價格出售給私募股權公司 Francisco Partners 和 TPG Inc.。

摩根士丹利全球科技投資銀行業務聯席主管 David Chen 預估，今年那斯達克 100 指數的反彈，以及市場對經濟衰退預測的擔憂正在消退，可能會激勵科技公司效仿思科進行大規模收購。

該名主管在受訪時表示：「我認為買家對自身業務的展望較 4 個月前確實有所改善，這讓他們有信心扣動轉型交易的板機。」

Jefferies 分析師在報告中寫道，美國聯準會 (Fed) 停止升息，讓收購方在融資成本方面更加確定，有助於達成交易。

值得注意的是，在思科的交易之前，就有跡象表明科技巨擘今年已開始考慮收購軟體公司，儘管這些公司規模較小。例如，IBM(IBM-US) 今年 6 月同意以 46 億美元收購技術支出管理平台 Apptio。

Jefferies 還指出，按例使標準衡量，軟體類股票很便宜，使其成為具吸引力的收購目標。軟體類股票的平均本益比為 5.8 倍，在排除新冠疫情的影響下，比其 8 年歷史平均水準低 28%。