拜登到罷工現場力挺UAW加薪40%訴求 大聲公喊話：「堅持下去」

美國總統拜登周二 (26 日) 加入了密西根州汽車工人的罷工隊伍，支持他們加薪 40% 的訴求，並向這些工人表示應該獲得比現在「多得多」的薪資待遇。

拜登的露面是現代歷史上美國總統首次視察罷工工人。而就在一天後，共和黨總統競選人川普將在密西根州對汽車工人發表講話。這一罕見的連續事件凸顯了工會在明年美國總統選舉中支持的重要性，儘管工會僅占美國工人的一小部分。

美國總統拜登前往通用汽車 (GM-US) 在密西根州貝爾維爾的一家零組件配送中心，加入廠外數十名罷工工人的隊伍。拜登拿起擴音器說：「公司曾經陷入困境，現在卻過得非常好。你猜怎麼著？你也應該過得非常好。堅持下去。」

拜登指的是 2009 年政府對美國汽車製造商的救助，其中包括削減工資。拜登還說：「這是你應得的，你以前賺得錢比現在還多。」當拜登被問及是否支持工會要求的 40% 的加薪時，拜登簡短回應說：「是的。」

在特勤局特務的陪同下，拜登在約翰．麥倫坎 (John Mellencamp) 的歌曲《小鎮》(Small Town)背景音樂中發表講話後，與人群互碰拳並自拍。

美國聯合汽車工會 (UAW) 主席 Shawn Fain 在機場迎接拜登，並遞給他一頂黑色的 UAW 棒球帽。他也和拜登一起站在罷工工人隊伍中。

Fain 表示拜登的訪問是一個「歷史性的時刻」，他指責汽車製造商的執行長們奪走利潤，讓工人們「為殘羹剩飯而戰」。Fain 說：「總統先生，謝謝你和我們站在一起。我們知道總統會為工人階級做正確的事。」 UAW 還鼓勵非 UAW 工人加入當地的罷工隊伍，以支持「歷史性」的總統訪問。

值得注意的是，川普將於周三 (27 日) 在底特律郊區一家汽車供應商德雷克企業 (Drake Enterprises) 的集會上向數百名工人發表講話。不過美國工會聯盟「勞聯產聯」(AFL-CIO)發言人表示，該供應商是一家非工會製造商。對此，德雷克企業沒有立即回應置評請求。

美國共和黨認為，拜登透過向電動汽車製造業注入數十億美元的退稅，推動美國汽車電動化的努力，不會受到汽車工人的歡迎。

而在周二的一份聲明中，川普指責拜登在背後「捅了」汽車工人一刀。川普說，拜登對電動車扶植將「摧毀」美國汽車工業，並讓數千名汽車工人丟掉工作。

不過有知情人士說，UAW 沒有參與川普的談話，而 Fain 也不打算參加該活動。