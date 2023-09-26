美債殖利率飆升 加密貨幣市場承壓

比特幣和其他加密或幣周二 (26 日) 小幅走高，但與美股一樣，隨著投資人繼續考慮利率和美國聯準會 (Fed) 貨幣政策的展望，數位資產仍面臨債券殖利率攀升的壓力。

比特幣價格在過去 24 小時內上漲不到 1%，達 26,250 美元，接近 2.6 萬美元區間下緣，在歷史新低的波動與交易量主導下，該價格區間已維持逾一個月。自從 Fed 公布最新利率決策以及未來利率動態的點陣圖後，導致美債殖利率和美元飆升，而比特幣從 2.72 萬美元中開始下跌。

經紀商 XTB 分析師 Hani Abuagla 表示，在全球股市下跌、美元走強和美債殖利率攀升讓風險資產承壓的背景下，加密貨幣市場情緒依然疲弱。

因為美元更具吸引力，而無風險的美國公債回報更高，這讓投資人沒有動力大舉投資比特幣等風險更高的資產，對道瓊工業指數和標普 500 指數來說也是個壞消息。美國公債殖利率近幾日飆升至逾 10 年新高，因投資人消化了有關借貸成本可能維持在高於預期水準的最新訊息。

分析指出，宏觀經濟逆風只會增加加密貨幣的壓力，自今年夏天以來，加密貨幣走勢一直停滯不前，交易量和其特徵波動性 (過去吸引投資人的主因) 跌至創紀錄低點。

另外在加密貨幣缺乏主要催化劑之下，幾乎沒有理由相信比特幣會在短期內擺脫在目前價格區間的波動。與此同時，美國證券交易委員會 (SEC) 可能還要幾個月的時間才會做出現貨比特幣 ETF 的決定，而透過所謂減半來改變比特幣的供應，預料要到明年才會發生。

數位資產投資集團 Fineqia 分析師 Matteo Greco 表示，儘管夏季已經結束，典型交易活動預估即將恢復，但無論是在集中交易所還是區塊鏈上，數位資產交易量仍然很低。各國央行 (尤其是 Fed) 制定的政策，已將資本轉向風險較低的投資，如政府債券。

除比特幣外，第二大加密貨幣以太幣上漲 0.7%，報 1,585.67 美元，而其他規模較小的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣則分別下跌 0.3% 與上漲 0.1%。