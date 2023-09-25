日銀強調維持寬鬆貨幣政策 日元貶至10個月低點

日本央行 / 日銀 (BOJ) 總裁植田和男和副總裁周一 (25 日) 進一步強調仍有必要採取刺激措施的消息後，推動日元跌至今年為止的新低，同時引發日本首相岸田文雄對利率走勢發出警告。

繼日本央行上周五決定利率按兵不動後，植田和男與日本央行副總裁內田新一周一分別露面並傳達出這樣一個訊息：經濟復甦和物價趨勢不太穩定，不是和考慮政策立即轉向。

植田和男在大阪對商界領袖表示，薪資和通膨的不確定性很高，因此實現 2% 的通膨率和薪資成長目標尚未「出現」。內田新一則在東京舉辦的一場活動中表示，央行對利率政策保持耐心的理由是「極高」的不確定性。

上述言論一出後，日元兌美元匯率走貶至 148.66，創去年 11 月以來新低，而在截稿前，匯率報 148.64，跌勢仍未停止。

值得注意的是，日本首相岸田文雄同日警告試圖拋售日元的投資人，稱自己正以高度緊迫感密切留意匯率走勢。他罕見的就外匯市場發表談話說道：「匯率要穩定反應基本面，過度波動是不可取的。」

分析指出，日本政府高層的言論似乎是在替削弱政策變化預期而努力，此前植田和男在接受當地媒體採訪時的言論促使經濟學家提前對日本央行升息的預測。

但與這些預期背道而馳也令日元承壓，也讓岸田文雄面臨的形勢更加複雜，因為他準備替物價飆升感到沮喪的選民提供另一輪政策支持。

對此，植田和男並未對匯率水準發表評論，但承諾在匯率問題上與政府進行協調。他向記者透露：「央行不會實施直接影響匯率的政策，而是會以穩定的方式發展並反映經濟基本面。」

他還強調，經濟復甦依然太脆弱無法改變貨幣政策方向，認為決策者已經到了培育「經濟變革萌芽」的重要時刻。有關部門將秘切留意提高薪資的舉措是否會持續下去，以及收入方面對私人消費的支撐是否會加強。

此外，疲軟日元刺激通膨引起政府擔憂，高層發出一系列警告。日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人曾表示，他正與美國央行保持密切聯絡，雙方都認為過度的匯率變動是不樂見的。

植田和男也認為美國聯準會 (Fed) 的利率決策是全球資產價格走勢的關鍵因素，他說觀察美國金融狀況對全球金融和外匯市場的影響很重要。

自 Fed 開始收緊貨幣政策以來，美國和日本之間不斷擴大的利率落差已拖累日元走貶。植田和男表示，就全球通膨而言，物價漲幅相對於央行的目標仍然有些高。