中韓商討習近平訪韓事宜 南韓官員：將是兩國關係的轉折點

南韓正尋求邀請中國國家主席習近平約 10 年來首次來訪，認為訪問成行，將是中韓兩國關係的重大轉折。

據《韓聯社》報導，南韓高級官員周日 (24 日) 表示，將與中方就國家主席習近平訪問南韓事宜展開正式協商。官員稱，習近平在杭州會見出席亞運會開幕式的南韓總理韓德洙時，主動提及訪韓一事。

尹錫悅的國家安全顧問趙太庸周日在當地新聞節目中也表示，青瓦台將透過外交管道幫助安排訪問，因為習近平「多次提到有必要訪問南韓」。他指出，習近平今年來訪可能有難度，明年是可能的。

趙說：「預計這將成為韓中關係的轉折點，這是我們必須實現的目標。」

幾個月來，美國一直在向包括南韓、荷蘭、台灣和日本在內的安全夥伴施壓，要求遵守對先進晶片銷售的全面限制措施，此舉被視為針對中國的科技行業。

習近平上次訪問南韓是 2014 年 7 月，並成為自 1992 年中國與南韓建交以來，第一位在訪問平壤之前，就訪問首爾 (漢城) 的中國領導人。

據報導，習近平在與韓德洙會面時表示，中國和南韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作伙伴。並表示，中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進地區和平和發展也是利好。

南韓還在努力恢復與日本和中國的三方峰會，上一次召開峰會是在 2019 年，然後就沒有舉辦過，起先是由於新冠疫情的制約，之後則是政治緊張局勢。

南韓駐東京大使尹德敏上周接受採訪時表示，正在為今年舉行峰會進行高級別磋商，並指出這不會影響首爾與華盛頓的關係。