歐盟貿易執委：與中國貿易關係非常不平衡 但無意脫鉤

歐盟貿易執行委員 Valdis Dombrovskis 周六 (23 日) 表示，歐盟無意和中國脫鉤，但是當市場開放性的概念遭到濫用時，歐盟必須保護自己。

Dombrovskis 在上海舉行的外灘金融峰會上指出，去年歐盟與中國的雙邊貿易總額創下歷史新高，但歐盟貿易逆差逼近 4000 億歐元，非常不平衡。

Dombrovskis 9 月 23 日至 9 月 26 日起展開為期四天的訪中行程，尋求與中國建立更平衡的經濟關係。

就在他抵達中國的一周前，歐盟執委會宣布將對中國給予電動車製造商的補貼展開調查，決定是否對中國電動車課徵懲罰性關稅，以保護歐洲汽車產業。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周五表示，對於歐盟調查中國電動車補貼的決定感到理解，因為美國太陽能板產業 20 年前也經歷類似的競爭關係。

戴琪說：「當前的全球貿易並非在公平的競爭環境下進行，以市場為基礎的民主經濟體必須做一些事情來，來捍衛我們的利益，捍衛這個公平和自由貿易的空間。」她並呼籲推進世界貿易組織 (WTO) 改革，以應對中國的非市場作法。

Dombrovskis 這次的訪問旨在與中國恢復受疫情影響的雙邊對話。自從俄羅斯去年入侵烏克蘭後，歐盟也對日益密切的中俄關係有所警惕。