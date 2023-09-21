盤中速報 - S&P 500指數下跌47.79點至4354.41點，跌幅1.09%

截至台北時間21日11:20，S&P 500指數下跌47.79點（或1.09%），暫報4354.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.46%
- 近 1 月：+0.74%
- 近 3 月：+0.31%
- 近 6 月：+11.4%
- 今年以來：+14.66%
焦點個股
S&P 500指數成分股以Charles River Laboratories International Inc.(CRL-US)領跌。Charles River Laboratories International Inc.(CRL-US)下跌6.37%；NVR Inc.(NVR-US)下跌4.55%；普爾特房屋公司(PHM-US)下跌4.4%；霍頓房屋(DHI-US)下跌4.36%；雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)下跌4.2%。
部分成分股表現相對穩健，聯邦快遞(FDX-US)上漲4.15%；Factset Research Systems Inc.(FDS-US)上漲3.26%；瓦勒羅能源(VLO-US)上漲2.67%；哈門那公司(HUM-US)上漲2.62%；國際紙業(IP-US)上漲2.57%。
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