工會抗上底特律三強 通用裁員2,000人 馬斯克樂當漁翁

因勞資協商未果，全美汽車工人聯合會（UAW）已向美國汽車三巨頭通用 (GM-US)、福特 (F-US) 和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）發起局部罷工，且可能擴大罷工規模。

UAW 目前僅在三大車商旗下的 25 座工廠發動局部罷工，近 15 萬會員中僅約 1.3 萬人參與。UAW 主席 Shawn Fain 揚言，若於 22 日前勞資談判仍未有明顯進展，可能擴大罷工規模。

通用 20 日因關鍵的沖壓零件短缺，在堪薩斯州 Fairfax 的組裝廠內裁員約 2000 名閒置人力，且由於罷工進行中，遭裁員者無法領取公司提供的停工補貼。

通用汽車在聲明中表示：「我們一再表示，罷工行動沒有獲勝的一方，其負面影響已遠超過工廠車間的員工，擴及我們的客戶、供應商和我們業務服務的社區。我們將繼續真誠地與工會談判，以盡快達成協議。」

斯泰蘭蒂斯也於三家零件廠裁員 370 人，並表示可能擴大裁員規模。

自 7 月初以來，通用汽車和福特的股價分別下跌約 14% 和 17%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，這場勞資糾紛已到「分岔路口」，恐怕對三大車廠來說是「漫長而惡劣的」衝擊，但特斯拉 (TSLA-US) 顯然是贏家，因為特斯拉是美國唯一沒有工會的大型汽車製造商。

福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯，一直致力於挑戰馬斯克，蠶食特斯拉的電動車市佔，但如今因應工會訴求，這些特斯拉的競爭對手將面臨未來「成本和複雜性不斷增加」。

根據摩根士丹利計算，三大底特律車廠工人的平均時薪為 66 美元，若滿足 UAW 的加薪約 40% 的要求，時薪可能會飆升至 136 美元。特斯拉非工會員工的平均時薪為 45 美元。這將成為通用汽車和福特的主要成本阻力，恐只能抬高電動車售價以轉嫁消費者，如此必然削弱對特斯拉的競爭力。

自 UAW 正式罷工以來，特斯拉股價約下跌 5%，但這主要係因遭高盛下調第三季獲利預期。