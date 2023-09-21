大摩策略師：美股近期將保持區間波動狀態

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 表示，過去幾個月，美股一直處於低波動性的狀態，估值在短期內不太可能大幅上漲或下跌，預期美股將在近期呈現區間波動。

Shalett 表示，在可預見的未來，美股將保持在區間波動的狀態，僵固性高通膨和弱於預期的企業獲利可能會粉碎任何突破的希望。「在本就已經複雜的情況下，最近的數據意味著額外的不利因素，庫存高、消費者疲軟和通膨高漲。」

Shalett 指出，在最好的情況下，美股在未來 6 到 9 個月內將處於區間波動，主要受企業盈餘和本益比所影響。

此外，Shalett 也警告說，除了僵固性通膨問題，下一季企業獲利放緩也可能對美股造成打擊，失業率上升和經濟成長放緩可能會導致消費者支出水準下降。「我們已處於經濟週期的末期，實現獲利和利潤率提高恐怕很難實現。」

高盛分析師 David Kostin 曾說，更長時間的更高利率將給資產負債表較弱的公司帶來壓力，但對許多股票而言，經濟增長預期的改善消弭此一風險。

知名美股大空頭、摩根士丹利策略師 Mike Wilson 日前表示，儘管美股在經濟成長強勁的背景下大幅上漲，但是投資人如今對 2024 年美股的前景更加悲觀。他表示，客戶更多討論的是經濟衰退是否已完全避免衰退，還是只是推遲到 2024 年。

華爾街大空頭 Jeremy Grantham 也指出，Fed 40 年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去 10 年水平。」