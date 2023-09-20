在Fed利率決策前 10年期美債殖利率穩定在16年高點

美國公債殖利率周三 (20 日) 小幅下跌，但 10 年期公債殖利率仍徘徊在 16 年高點附近。投資人等待 Fed 最新利率決定和未來政策舉措指引。

美東時間清晨 5:57，10 年期公債殖利率下跌 2.2 個基點至 4.345%，與 2007 年水平差不多。2 年期公債殖利率下跌 3.8 個基點至 5.071% 。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會將於周三宣布最新利率決定，市場普遍預計將維持利率不變。

然而，投資人預計 Fed 將對政策計畫和經濟預期提出最新見解，因為聯準會將發布各項關鍵經濟指標的下季展望。

這包括利率以及國內生產毛額 (GDP)、通貨膨脹和失業率。

許多投資人一直希望聯準會升息周期即將結束，因為擔憂升息將美國經濟拖入衰退。不過，聯準會官員並未排除進一步升息的可能性。

聯準會於 2022 年 3 月開始升息，除了一次會議外，其他所有會議都升息，目的是降低通膨並給包括勞動市場在內的整體經濟降溫。

上周新的消費者和生產者物價指數報告顯示，通膨壓力仍在持續，但處於溫和水平。

在聯準會利率決定和經濟前景指引發布後，主席鮑爾將舉行記者會。

其他數據方面，英國 8 月通膨率按年計算為 6.7%，低於《路透》調查的經濟學家預期的 7%，較上月下降。英國央行周四 (21 日) 將做出最新利率決定。