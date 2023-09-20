Pimco：油價飆漲衝擊 標普500指數將下跌15%

Pimco 多元資產策略投資組合經理人 Erin Browne 表示，在政府政策制定者試圖引領美國經濟走向軟著陸之際，油價飆升將是威脅股市的因素之一，美股可能因此下跌 15%。

Browne 表示，美股投資人未能考慮到經濟衰退的可能性，而油價上漲等風險，可能導致標準普爾 500 指數下跌約 15% 。

「石油是聯準會 (Fed) 面臨的最大挑戰之一」Browne 說。儘管官員關注的是核心通膨，但油價上漲將推高耐用品價格，並損害經濟，使 Fed「難以滿足市場對明年 3 次降息的預期」。

由於美國經濟成長優於預期，Browne 和許多華爾街預測人士一樣不得不下調 2023 年經濟衰退的預期。「事實證明，消費者比預期更具彈性，軟化了我們對經濟衰退的預期。」Browne 目前預計經濟將軟著陸，但通膨仍在高點，且經濟仍面臨外部衝擊的風險。

儘管目前市場共識是美國經濟將軟著陸，但如果經濟衰退成為現實，Browne 預計消費必需品和防禦性行業 (例如醫療保健) 將跑贏大盤。另一方面，房地產、工業等更具週期性的產業，以及航空運輸、住宿和餐飲等週期性消費產業將會表現不佳。

Seaport Research Partners 總經策略師 Victor Cossel 先前將標普 500 指數年底目標價從 4,650 點下調至 4,500 點，理由是金融市場波動性加劇表明流動性擔憂正日益加劇。

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 表示，標普 500 指數的下一個關鍵支撐位是 4,325 點，大致相當於 2022 年 8 月的高點。Wald 認為如今的市場估值過高，希望能消除市場上的一些泡沫，並未第四季創造一個很好的買入機會。