消化通膨數據 觀察Fed利率動向 美債殖利率走升

隨著市場吸收最新的經濟數據以及投資人考慮這對利率的意義，美國國債殖利率周五 (15 日) 攀升。

美東時間清晨 6:01，10 年期國債殖利率上漲 3.4 個基點至 4.324%。2 年期國債殖利率上漲 2.5 個基點至 5.039%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資者在消化本周通膨報告同時，也考量了利率前景並關注未來的經濟數據。

周四 (14 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 顯示通膨處於可承受的水平，8 月較上月上漲 0.7%，年率上漲 1.6%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計月增幅為 0.4%。核心 PPI（不包括食品和能源價格）為 0.2%，符合預期。

周三 (13 日) 公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 較上月上漲 0.6%，同比上漲 3.7%。年增幅較預期高出 0.1 個百分點。

同樣在周四，8 月零售銷售數據遠強於預期，成長 0.6%，高於預期的 0.1%，代表消費者極具韌性。

在對利率走高的擔憂仍然加劇之後，投資人考慮了這些數據對 Fed 貨幣政策的意義。強勁的經濟數據和 Fed 官員的評論，留下進一步升息的可能性。

Fed 將於下周召開會議，市場普遍預期利率將保持不變。然而，之後情況就不那麼清晰了，投資人將尋求有關 11 月和 12 月政策決定的預期指引。

周五重要的經濟數據，將關注 8 月進出口和工業生產數據，以及最新的消費者信心報告。