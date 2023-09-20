Block旗下Square攜手Jane Technologies進軍加拿大大麻市場

金融科技公司 Block Inc (SQ-US) 旗下子公司 Square 周三 (20 日) 表示，將透過與電商平台 Jane Technologies 合作的方式進入加拿大大麻市場。

這家由 Twitter (現稱 X) 聯合創始人多爾西 (Jack Dorsey) 創立的支付處理公司表示，將在安大略省為獲得許可的藥房推出一項搶先體驗計畫，以測試其零售銷售點產品。

兩家公司表示，在實體店註冊 Square 支付系統的人也可以使用 Jane 的平台在線上銷售其產品。

Jane 於 2021 年與大麻公司 High Tide 合作進入加拿大。

Square 零售主管君甲 (Roshan Jhunja) 表示：「我們先關注一個省份，因為我們希望花時間把它做好，然後再擴展到穩定的地方。」

雖然加拿大 2018 年大麻合法化後出現強勁增長，但該國大麻產業面臨來自非法廉價大麻的激烈競爭。

Jane 執行長羅森菲爾德 (Socrates Rosenfeld) 告訴《路透》，兩家公司的目標是為賣家提供一個平台，使他們的產品幾乎像非法市場一樣容易獲得。

美國衛生官員上月建議放鬆對大麻的限制，這是全球最大大麻市場邁向全面合法化的第一步。

羅森菲爾德表示，當法規允許時，Jane 準備將這種夥伴關係轉移到加拿大境外。