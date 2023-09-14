投資人消化CPI 等待PPI 美債殖利率穩定略升

美國國債殖利率周四 (14 日) 小漲。投資人在周三 (13 日) 消費者物價指數 (CPI) 報告公布後考慮通膨前景，並等待進一步的關鍵經濟數據。

美東時間清晨 5:55，10 年期國債殖利率上漲 1.6 個基點至 4.264%。2 年期國債殖利率小漲 0.4 個基點至 4.988%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人消化了周三的 CPI 報告，結果略高於預期，較上月上漲 0.6%，同比上漲 3.7%。之前接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為 0.6% 和 3.6%。

不包括能源和食品價格的核心 CPI 較上月上漲 0.3%，年率上漲 4.3%，再次略高於之前預測的 0.2% 和 4.3%。

最近幾周 Fed 貨幣政策前景的不確定性有所增加。多位 Fed 官員暗示利率可能還會走高，並引用經濟數據，尤其是與通膨相關的數據，作為未來政策決策的關鍵因素。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場定價 Fed 下周會議時利率保持不變的可能性為 97%。然而，11 月會議的情況則更加分歧，屆時宣布升息的可能性為 40%。

根據《道瓊》對經濟學家的調查，周四生產者物價指數 (PPI) 預計將上漲 0.4%，將略高於 7 月的 0.3%。

周四也將公布零售銷售數據；周五 (15 日) 將公布最新的消費者信心報告。