所有注意力集中在Fed會議 美債殖利率走升

由於焦點轉移到定於本周舉行的 Fed 會議，可能為未來幾個月的利率走勢提供線索，美國國債殖利率周一 (18 日) 攀升。

美東時間清晨 6:05，10 年期國債殖利率上漲 2.1 個基點至 4.343%。2 年期國債殖利率上漲 1.9 個基點至 5.052。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

除了最新的利率決定外，投資人還將觀察 Fed 有關貨幣政策前景的指引。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場預計 Fed 本周維持利率不變的可能性為 99%。

然而，Fed 官員最近幾周尚未放棄考慮今年稍後升息的可能性。許多人引用經濟數據，特別是有關通貨膨脹的數據，作為決策的關鍵因素。

上周公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均顯示通膨壓力可能正在緩解，特別是剔除波動較大的食品和能源價格後的核心 CPI 和核心 PPI 數據中。

核心 CPI 環比上漲 0.3%，同比上漲 4.3%，較上月上揚 0.1 個百分點，超過預期，年漲幅符合預期。與此同時，核心 PPI 符合 0.2% 的預期。

隨後密西根大學周五 (15 日) 發布了消費者信心報告，反映出通膨預期大幅下降。

在 Fed 周三 (20 日) 做出利率決定之前，住房部門將發布幾份報告，包括周一的 9 月住房市場指數數據，以及周二 (19 日) 的建築許可和新屋開工數據。