等待CPI報告 美債殖利率走升

投資人等待最新消費者通膨數據的發布，美國國債殖利率周三 (13 日) 走高，可能會影響 Fed 的利率政策。

美東時間清晨 6:08，10 年期國債殖利率上漲 4.4 個基點至 4.308%。2 年期國債殖利率上漲 3 個基點報 5.035%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注將於周三發布的 8 月消費者物價指數 (CPI)。《道瓊》調查的經濟學家預計通膨率將按年上漲 3.6%，將高於 7 月的 3.2%。

不包括波動較大的食品和能源價格的核心通膨率預計為 4.3%，低於上個月 4.7% 的增幅。

這些數據可能會為 Fed 即將做出的利率決定提供訊息。市場普遍預計 Fed 在下周會議中將維持利率不變；但官員們表示，根據經濟數據，可能會進一步升息。

許多投資人擔心，如果利率繼續走高，經濟將受到怎樣的影響。因此他們將關注本周的通膨數據，以尋找有關 Fed 在今年底前可能採取的行動，以及這對美國經濟的意義等線索。

CPI 報告之後，周四 (14 日) 將公布追蹤 8 月批發通膨的生產者物價指數 (PPI)、零售銷售數據，以及周五 (15 日) 的最新消費者信心報告。