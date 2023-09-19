〈美股早盤〉Fed貨幣政策會議召開前 主要指數開低

美國聯準會 (Fed) 召開貨幣政策會議前夕，美股主要指數周二 (19 日) 開低，國際油價節節攀升引發市場對通膨擔憂。另外新創生鮮雜貨配送平台 Instacart(CART-US)周二掛牌上市，也成投資人的焦點。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數跌 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.20%，費城半導體指數跌近 0.8%。

全球股市難以守住漲勢，因交易員準備迎接本周各國央行的一系列貨幣政策決議。基準的布蘭特原油價格自去年 11 月以來首次突破每桶 95 美元，加劇市場對通膨的擔憂。

自今年 6 月中旬以來，隨著沙烏地阿拉伯和俄羅斯聯手限制供應、推動油價反彈，原油價格飆升了約三分之一。這一舉措給各國央行官員帶來了持續的壓力，他們正在積極替通膨退燒，與此同時控制國內經濟面臨的風險。

Fed 周二展開為期兩天的會議，並將於台灣時間周四 (21 日) 凌晨兩點將公布最新利率決策，而英國央行 (BOE) 也在將同日宣布決議，日本央行 (BOJ) 則在周五 (22 日) 宣布。

Sanso Investment Solutions 執行長 David Kalfon 認為，迄今為止各國央行做得相當不錯，但現在幾乎沒有什麼轉圜餘地。他們從本輪周期開始就明確表示，關鍵是抑制通膨，而不是經濟成長。

由於外界預估 Fed 本周將維持利率不變，交易員聚焦經濟預測的點陣圖摘要。而兩個主要問題是，決策者是否會維持其在年底前再升息 1 碼 (25 個基點) 的預測，以及計劃在明年放鬆多少。今年 6 月，他們預估將降息 1 個百分點。

美國財政部長葉倫表示，美國經濟「軟著陸」的情況可以承受短期風險，包括美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工、政府關門威脅、恢復學生貸款支付，以及中國經濟困境的溢出效應。

她表示自己看到證據顯示降低通膨正取得實質進展，同時保持強勁的勞動市場和健康的消費者支出，而經濟正走在這條道路上。

截至台北時間周二（19 日）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤下跌 2.86%，至每股 56.34 美元

第一家給安謀 (Arm) 潑冷水的華爾街投行出現了！Bernstein 認為，隨著移動終端市場的成熟，市場對安謀營收成長的預期過於樂觀。此前 Bernstein 給予該公司股票評等「跑輸大盤」，暗示安謀可能不會像一些投資人者預期的那樣成為 AI 熱潮受惠者，並給出每股 46 美元目標價，意味著該股可能進一步走軟。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 1.31%，至每股 23.40 美元

摩根士丹利分析師報告稱，Rivian 品牌已經與消費者產生了共鳴，該公司執行長曾談到從 R1 流程中吸取的教訓，這將有助於公司工廠利用率和毛利率有望進一步提高，並表示這種積極趨勢應該會持續下去。據悉，Rivian 股價在過去六周上漲 17% 後，突破了摩根士丹利每股 24 美元的目標價。

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 6.91%，至每股 1.48 美元

美國電動卡車製造商 Nikola 股價昨暴漲 33.61%，公該司宣布任命通用汽車 (GM-US) 前總裁 Mary Chan 為運營長，負責領導公司的工程、專案、產品、供應鏈和製造團隊，自 10 月 9 日起生效。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

歐洲數位財富管理公司 Moneyfarm 投資長 Richard Flax 表示，Fed 可能會強調，對抗通膨的戰鬥尚未取得勝利，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在未來的利率決策方面將高度依賴經濟數據，這為今年晚些時候可能的升息敞開了大門。如果 Fed 的語氣更加強硬，最近看到的長期高利率趨勢可能延續，明年大幅降息的可能性更低。

花旗集團策略師表示，資金流表明投資人在對科技股權重高的那斯達克 100 指數進一步下跌做準備。由 Chris Montagu 帶領的策略師團隊稱，那斯達克指數期貨上周繼續吸引空頭，空頭押注超過多頭。

他們在 9 月 18 日報告中寫道，這表明「很少有投資人願意看好成長 / 科技相關指數近期反轉的可能性」。不過 Montagu 表示，空頭部位的整體動能已經減弱，投資者利潤減少，限制大幅回檔的風險。