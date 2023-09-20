〈新股IPO〉Instacart掛牌首日盤中漲逾23% 蜜月行情亮麗

線上雜貨配送平台 Instacart 周二 (19 日) 掛牌首日上演蜜月行情，盤中股價大漲逾 23%，先前一度漲逾 40%，繼軟銀旗下晶片設計公司安謀 (ARM-US) 上市之帶動首次公開發行 (IPO) 回溫後再增添動能。

截稿前，Instacart(CART-US) 盤中股價上漲 23.30%，每股暫報 36.99 美元，市值約 102.1 億美元。

Instacart 本次 IPO 備受市場關注，其代表了大部分風險投資公司支持的新創企業，是當下冰封 IPO 市場的「試金石」。

軟銀旗下的安謀上周上市，成為今年全球最大 IPO，該股上市首日大漲近 25%，替 Instacart 等公司的 IPO 帶來鼓舞。這些公司在美國的上市的計畫此前因市場情緒低迷而陷入困境，對於 IPO 來說，是 2009 年以來最寒冷的時期。

Instacart 以每股 42 美元的價格開盤，此前該公司在市場定價區間上限，以每股 30 美元的價格出售，融資 6.6 億美元，為今年美股第四大 IPO，股票代號為「CART」。

Instacart 經稀釋後市值約 130 億美元，這與該公司在 2021 年一輪融資中的 390 億美元市值相比大幅縮水 290 億美元，當時該公司業務在新冠疫情封鎖期間蓬勃發展。

文件顯示，Instacart 最大的投資者包括紅杉資本 (Sequoia Capital) 和 D1 Capital Partners，其他投資人還包括老虎全球管理 (Tiger Global Management) 和 Coatue Management。

此次 IPO 由高盛和摩根大通帶頭，美國銀行、巴克萊) 和花旗集團以及其他 15 家承銷商也參與了 IPO。