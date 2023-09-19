裁員、高層出走 亞馬遜新品發表前夕傳設備研發部門士氣低落

路透周二 (19 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 新品發表會前夕，其 Kindle 電子書閱讀器和 Echo 語音助手等流行硬體設備部門員工透露，由於面臨大規模裁員再加上部門關鍵高層出走恐影響新設備研發，部門士氣受到重創。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 近期一直在進行裁員，因為先前新冠疫情期間位應對線上銷售量激增，員工人數增加近一倍。公司裁員影響範圍還包括其零售部門、雲端運算、雜貨和廣告部門。而從去年開始，Alexa 的員工也被納入幾輪裁員，亞馬遜裁掉 2.7 萬人。

另外，亞馬遜關鍵設備研發 126 實驗室部門最近也受到大規模裁員和關鍵高層離職，其中 13 年資深高層 Dave Limp 已宣布在今年晚些時候離開公司。

接連裁員和高層出走消息重挫亞馬遜硬體設備部門士氣，該公司將於周三 (20 日) 舉辦硬體設備新品發表會，預估將推出一些現有產品的更新版本，例如 Fire 平板、Fire 電視棒和 Kindle Scribe 等。

路透採訪逾 15 名現任和前任員工，他們匿名描述公司正在開發的新設備，其中許多目的是鼓勵用戶使用 Alexa 語音服務，但在現代人工智慧 (AI) 和聊天技術時代，該服務受到嚴峻挑戰。

據悉，亞馬遜希望消費者在家中安裝更多支援 Alexa 的設備並習慣全天使用該系統。知情人士透露，亞馬遜開發了一款支援 Alexa 的數位測量設備 (如用於繪製房屋尺寸) 和一款最初只在檢測新冠病毒的測試設備。

亞馬遜拒絕對正在開發的產品發表評論。該公司對定位科技創新的 126 實驗室內部計畫守口如瓶，而有知情人士說，並非所有的研發設備都將進行商業生產，有時是出於財務或市場方面的考慮，有些已重製或取消計畫。

雖然 Alexa 在亞馬遜這個龐大帝國中僅是冰山一角，但卻有重要意義的象徵。亞馬遜表示其設備和服務業務沒有獲利，但沒有提供數據。對於 126 實驗室和士氣低落問題，發言人 Kinley Pearsall 僅表示內部傳聞不準確。

不過知情人士還透露，126 實驗室多年來的虧損和戰略轉變導致士氣低落。亞馬遜在 2021 年推出售價為 1,600 美元的家用機器人 Astro 因外型而遭受批評，此前一系列如語音智慧時鐘、Fire 智慧手機等也銷售不佳。

亞馬遜目前正在試圖解決市場對 Alexa 語音助手興趣漸退的情況，同時還面對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和一大批新創 AI 公司聊天機器人的競爭，其中包括微軟 (MSFT-US) 的投資的 OpenAI。

儘管亞馬遜試圖透過電視和 Echo 等設備結合 Alexa 語音助理，並且努力讓 Alexa 成為智慧家電的核心，但始終未能找到從 Alexa 中持續獲利的方法。

分析公司 Techsponential 的總裁 Avi Greengart 指出，亞馬遜滲透消費者生活的能力有限，因為該公司無法控制智慧手機，而且語音優先的策略並不是一個好的購物體驗。

另外還有知情人士透露，由於價格關係，亞馬遜正在開發的一款先進投影機將延遲上市。該款投影機可以在房間內投射圖像，將常規牆面變成螢幕。