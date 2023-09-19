Target將在假日購物季雇用10萬名季節性勞工 並提供大幅折扣

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周二 (19 日) 表示，它將在假期期間雇用近 10 萬名員工，並從 10 月開始提供大幅折扣，為競爭激烈的購物季做好準備。

今年，美國假期銷售預計將以 5 年來最慢的速度成長，因為家庭預算緊縮和對經濟的擔憂揮之不去，消費者支出謹慎。

雖然美國就業市場開始降溫，目標百貨 2023 年的招聘人數仍與其過去兩年招聘 10 萬名員工的計畫相符。

職業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 上周的報告顯示，支出疲軟加上勞動成本增加，將導致美國零售商今年雇用的季節性勞工數量達到 2008 年以來的最低水平。

2022 年，全球最大線上零售商亞馬遜 (AMZN-US) 在其美國業務中雇用 15 萬名全職、季節性和兼職員工。而零售業領頭羊沃爾瑪 (WMT-US) 則將增加 4 萬名季節性和全職員工。

梅西百貨 (M-US) 周一 (18 日) 表示，將雇用超過 38000 名全職和兼職季節性工人，少於 2022 年雇用的 41000 名員工。

另一方面，零售商 Bath & Body Works (BBWI-US) 上周表示，計畫在其俄亥俄州的 4 個配送中心招聘 2500 名季節性員工。

Target 還表示，該公司將提供 25 美元以下的商品，涵蓋服裝、家居、食品和必需品，並將於 10 月 1 日至 7 日開始舉辦秋季促銷活動，為包括流行禮品和日常必需品在內的商品提供折扣。

亞馬遜 (AMZN-US) 也將於 10 月 10 日至 11 日舉辦今年第二個「Prime Day」活動，試圖吸引渴望討價還價的顧客。