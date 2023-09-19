央行升息影響 OECD下修明年全球經濟成長率至2.7%

由於利率上調給經濟活動帶來壓力，再加上中國新冠疫情後的復甦之路步履蹣跚，全球經濟成長將放緩。

根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 最新預測，在今年 3%「低於標準」的經濟成長預期之後，明年的經濟成長可能放緩至 2.7%。除新冠疫情爆發的 2020 年，這將是自全球金融危機以來最弱的年度經濟成長。該組織今年 6 月時預估今年全球的經濟成長為 2.7%、明年為 2.9%。

OECD 首席經濟學家隆巴德利 (Clare Lombardelli) 周二 (19 日) 在記者會上表示，儘管高通膨持續緩解，但全球經濟仍處在困境，將面臨通膨和經濟低成長的雙重挑戰。

OECD 警告，其預測的風險傾向下行，因為過去的升息可能產生比預料更大的影響，而通膨可能依舊頑強，需要央行進一步收緊貨幣政策。另外中國的經濟困境是全球經濟成長的「關鍵風險」。

該組織表示，在能源價格下跌和中國經濟重啟的幫助下，今年的開局經濟成長比預期強勁，不過預料將會放緩。緊縮貨幣政策的影響越來越明顯，企業和消費者信心已經下滑，而中國帶來的反彈已經消退。

油價攀升 OECD 警告不要鬆綁貨幣政策

黯淡的展望將考驗央行官員，因為迄今為止，他們對抗通膨的效果繼續對經濟造成影響，政界人士擔心經濟活動正在受到阻礙。

歐洲央行 (ECB) 上周連續第十次升息，不過暗示利率可能已經觸頂，而美國聯準會 (Fed) 本周稍晚公布的最新利率決策可能按兵不動。

OECD 警告，不要放鬆貨幣政策，許多國家的核心物價仍頑強且升溫，儘管整體指標有所下降。貨幣致測需要保持限制性，直到有明顯跡象透露潛在的通膨壓力已經持續減弱。另外在明年之前，降息的空間相當有限。

隆巴德利說，自 5 月以來，油價上漲 25%，這也導致一些國家通膨率攀升，這取決於其風險曝顯以及是否為化石燃料出口還是進口國。

她表示，油價上漲在當前環境來看是不樂見的，而此期間內油價可能會繼續波動，這也就是 OECD 會強調油價是風險之一的原因。正如 OECD 解釋的那樣，油價的影響層面將波及家庭預算和需求。

下調歐元區、美國與中國明年經濟成長預測

深入研究地區和國家經濟成長展望，OECD 下調對歐元區今、明兩年的經濟成長預測，預估德國今年經濟成長將萎縮 0.2%，使其成為除阿根廷之外唯一遭受經濟衰退的 20 國集團 (G20) 成員國。

儘管美國今年的經濟成長為 2.2%，比 OECD 曾在 6 月預測的 1.6% 還強，但明年的增速將從今年預測的 2.2% 放緩至 1.3%。

至於中國，OECD 將其經濟成長下調的幅度相當大，預估國內需求低迷和房產市場的結構性壓力，中國明年的經濟成長增速可能不到 5%，而且該國有效政策支持的範圍可能比過去更加有限。

OECD 警告，政府不應透過增加支出來刺激經濟成長。相反的，應該縮減支持力道，替未來的投資挑戰重建空間，避免引發央行希望遏制的通膨。