【富達投信】科技類股轉為買超；整體債市連25週買超

重點摘要：
• 股票型基金資金流向: 整體股票型基金連 3 週買超，單週買超 253.4 億美元。國際股票型基金連 3 週買超，單週買超 14.3 億美元。
• 單一國家股票資金流向: 美國轉為買超，單週買超 264 億美元。歐洲連 27 週賣超，單週賣超 13.8 億美元。中國連 2 週賣超，單週賣超 14.7 億美元。新興市場連 2 週賣超，單週賣超 12.4 億美元。
• 產業型類股資金流向: 科技類股轉為買超，單週買超 13.2 億美元。健康醫療股連 3 週賣超，單週賣超 8.1 億美元。能源類股連 2 週買超，單週買超 2.0 億美元。
• 債券型資金流向: 整體債市連 25 週買超，單週買超 48.5 億美元。非投資等級債連 3 週買超，單週買超 2402 萬美元。
• 各區域非投資等級債資金流向: 美國非投資等級債連 3 週買超，單週買超 10.7 億美元。歐洲非投資等級債連 8 週賣超，單週賣超 2.7 億美元。亞洲非投資等級債連 12 週賣超，單週賣超 7213 萬美元。
• 新興市場債券資金流向: 新興市場美元債連 7 週賣超，單週賣超 4.5 億美元。新興市場當地貨幣計價債連 8 週賣超，單週賣超 6.2 億美元。
相關基金：
貝萊德全球股票收益基金
富達永續全球股票收益基金
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