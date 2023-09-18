【富達投信】ECB暗示升息近尾聲，全球股市多數上揚

重點摘要：

上週美國核心 CPI 符合預期，加深聯準會本周暫停升息的預期，ECB 利率會議聲明暗示政策利率進入限制性水準，市場解讀 ECB 將結束升息循環，全球股市多數上揚；惟隨後美國公布之 PPI 年增率、零售銷售高於預期，加上油價上漲，再度推升美國 10 年期公債殖利率，累積一周上揚約 7 基點至 4.33%；殖利率上揚推升美元指數連 9 週走升，科技類股走跌。展望後市，考量美國民眾超額儲蓄即將用盡、油價上揚將對消費帶來衝擊，加上財政支出不會大幅增加、企業資本支出下滑，及聯準會中期政策將轉向，我們預期美債殖利率已高，中期有望走跌，相對較看好投資等級債表現。

經濟焦點：8 月核心通膨趨緩，市場預估聯準會將暫停升息

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 月增率從 0.2% 升至 0.6%，年增率由 3.2% 上揚至 3.7%，高於市場預期之 3.6%；扣除食品和能源的核心 CPI 年增由 4.7% 降至 4.3%，符合市場預期，為近兩年來最小增幅。觀察 CPI 指數細項，能源價格月增率上揚 5.6%，與交通運輸價格上揚是推升 8 月通膨上揚主因；而服務類通膨年增率自 6.1% 降為 5.9%，主要因房租年增率自 7.7% 降為 7.3%，及醫療價格自 - 1.5% 降至 - 2.1% 所致，商品類通膨年增率則自 0.8% 略降為 0.7%，主因為二手車價格下滑。

整體而言，雖然 CPI 月增或年增都略高於市場預期，但由於核心通膨趨緩，也讓市場更加確認本周 FOMC 會議將維持政策利率在 5.25~5.5% 不變，根據芝加哥期貨交易所 (9/15) 之數據，目前市場預期聯準會於 9 月停止升息機率高達 98%。

市場焦點：歐洲央行再升息 1 碼，未來重點轉向高利率維持多久

歐洲央行 (9/14) 決議再升息 1 碼，為連續第 10 次升息。三大政策利率包含主要再融資利率由 4.25% 調升至 4.5%、邊際放款利率由 4.5% 調升至 4.75%、存款機制利率由 3.75% 調升至 4%。此外，提高通膨預期，2023 年從 5.4% 上調至 5.6%、2024 年從 3% 上調至 3.2%，反應能源價格上漲且核心通膨仍未降溫；下修成長預估，2023 年由 0.9% 下修至 0.7%、2024 年由 1.5% 下修至 1%，顯示歐洲經濟已受緊縮政策衝擊。

拉加德同時表示政策利率已達限制性水準，只要維持高利率夠長，將使通膨率回到中長期 2% 通膨目標，市場預期此為 ECB 此波升息循環最後一次升息。富達認為核心通膨仍高，油價上揚令通膨存在上行風險，未來貨幣政策取決於通膨與成長表現，惟觀察重點轉為限制性利率維持多長，考量歐元區緊縮政策傳導速度較快，預期在經濟轉弱下，不排除 2024 年 ECB 之貨幣政策有可能轉向。

富達觀點：預估美債殖利率中期將走跌，看好投資等級債展望

殖利率曲線出現上揚： 過去半年短天期 (1 個月) 之公債殖利率曲線上揚 80 個基點，而較長天期債券 (20 年) 之債券上揚約 30 個基點，此只要是美國通膨下滑，經濟表現呈現韌性，市場樂觀預期美國有望經濟軟著陸預測所造成。

美債殖利率已高，中期有望走跌：疫情期間美國民眾所累積之超額儲蓄已逐漸用罄，尤其是低收入家庭超額儲蓄所剩不多，加上 10 月份將恢復繳交助學貸款，民眾財務壓力將提升；此外，油價上揚影響民眾消費信心，加上殖利率曲線持續倒掛，對金融體系持續存在壓力，預估美國經濟將走緩。展望中期，考量 (1) 美國財政赤字已大，惠譽下調其債信評等，預估財政支出不會大幅增加 (2) 美國製造業自 2022 年 12 月來持續收縮，企業資本支出亦在下滑 (3) 聯準會中期貨幣政策將轉向，預估美債殖利率中期有進一步下滑驅動因素。

投資策略： 目前美國 10 年期公債殖利率超越 4%，全球投資等級債殖利率亦逾 5%，不僅提供不錯收益率，若經濟出現轉弱，亦將提供資產防禦率，因此就固定收益投資上，相對看好投資等級債展望。

相關基金：

富邦全球投資等級債券基金

美盛布蘭迪全球固定收益基金

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金

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