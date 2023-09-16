美8月核心進口物價指數增速溫和 通膨降溫好預兆

由於燃油價格飆升，美國 8 月進口物價指數單月增速高於預期，但該月核心進口物價壓力依然溫和，對美國通膨展望是個好兆頭。

美國勞工部周五 (15 日) 公布數據顯示，8 月進口物價指數年減 3%，低於市場預期的下滑 2.9%，為連續第 7 個月下滑，不過仍高於前值下滑 4.4%；按月來看成長 0.5%，高於市場預期的 0.3%，前值自 0.4% 下修至 0.1%。

另外 8 月剔除燃料和食品在內的核心進口物價指數下降 0.2%，按年來看下滑 1.3%。

觀察指數細項，8 月進口燃料價格成長 6.7%，為去年 3 月以來最大漲幅，遠高 7 月的 2.2% 增速、進口食品價格成長 0.7%。

與此同時 8 月進口耐久財物價下降 0.2%、進口汽車價格下降 0.1%，不過不包刮汽車在內的進口消費品價格反彈成長 0.1%。

值得注意的是，美國 8 月從中國進口商品價格成長 0.1%，創下 2022 年 10 月以來首見成長，按年來看則年減 2.2%。從加拿大、歐盟和墨西哥進口商品價格 8 月也出現成長。

8 月出口物價指數增速創去年 5 月以來最快

勞工部報告還顯示，8 月出口物價指數飆升 1.3%，創 2022 年 5 月以來最大漲幅，遠高 7 月的 0.5% 和市場預期的 0.4%。不過 8 月農產品出口價格下滑 2.2%，主要是收到大豆、玉米、小麥和堅果價格下跌影響。

另外，8 月非農產品出口價格成長 1.7%，也是自 2022 年 5 月以來最大增幅。非農業工業用品和原物料、資本財和汽車加格上漲，抵銷了消費品和非農業食品價格下跌的影響，提振經濟成長。

按年來看，8 月出口物價指數繼 7 月下滑 8% 後，跌幅收窄至 5.5%，高於市場預期的下滑 6.8%。