本週操盤筆記：Fed 9月利率決策、超級央行週、主要經濟體CPI

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間週四 (21 日) 凌晨兩點公布 9 月利率決策，隨後 Fed 主席鮑爾將在兩點半召開貨幣政策決議記者會；本週還有包括英國、英國在內等央行公布利率決策，與此同時中國央行也將宣布最新貸款市場報價利率 (LPR)；另外各主要經濟體的最新通膨報告也將陸續出爐。

本週操盤筆記 (0918-0922)

1.Fed 9 月利率決策

Fed 將在台灣時間週四 (21 日) 凌晨兩點公布 9 月利率決策，隨後 Fed 主席鮑爾將在兩點半召開貨幣政策決議記者會。市場預估利率可能按兵不動，維持在 5.25%-5.5% 區間不變，不過有鑑於上週經濟數據報告顯示通膨加速升溫、就業市場強勁，今年內可能會再升息一次。

摩根大通分析師預料 ，Fed 會後公布的點陣圖可能透露決策者今年將再升息一次，替 11、12 月會議的決策留有餘地。不過鮑爾在記者會上傳達的訊息可能更加微妙，透露 Fed 在降低通膨方面取得的進展。

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示，上週通膨報告支撐聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本週保持利率不變。至於未來政策路徑，有關通膨、就業市場以及對先前收緊貨幣政延後與累積的效應都要列入考量，將有助確認 Fed 是否已經完成升息還是要進一步升息。目前預估 FOMC 可能在年底前都會維持利率不變。

與此同時，Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 利率政策決議後的週五 (22 日) 將發表談話，可望透露未來貨幣政策的線索。

2. 超級央行週

本週多國央行將陸續公布利率決策，週四除了 Fed 以外，還有英國、巴西、菲律賓、紐西蘭、印尼、瑞士、瑞典、挪威、南非的央行在內將公布利率決策，而日本央行將於週五 (22 日) 公布最新利率決策。

3. 主要經濟體通膨報告

主要經濟體的重棒通膨數據──消費者物價指數 (CPI) 報告將在本週陸續出爐，歐洲央行 (ECB) 將於週二 (19 日) 公布 CPI 終值，市場預估整體通膨與初值持平。ECB 在上周連續第十次升息，將其關鍵利率升至 22 年來新高，就為讓通膨降溫。值得注意的是，ECB 總裁拉加德透露未來可能維持利率不變，引發外界議論利率已觸頂。

英國央行 (BOE) 則將在週三 (20 日) 公布最新通膨數據，市場預估整體通膨將加速升溫。先前該行在 8 月如期升息 1 碼 (25 個基點)，利率攀至 15 年新高，同時還警告會把高利率維持較長一段時間，即使通膨回落到正常水準，也不會立刻開始降息。

日本央行 (BOJ) 週五將宣布最新利率決策。路透調查顯示，日本 8 月 CPI 核心通膨率可能達 3.0%，連續 17 個月高於央行 2% 的目標，證明日本央行總裁直田和男淡化近期逐步取消大規模刺激措施，抗擊轉向緊縮「黑天鵝「事件上演暫時宣告成功。技術分析認爲，一旦測試美元兌日元 150 水準，將可能達到 155 的超高價。