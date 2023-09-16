蘋果新機亮相、Arm上市、廣達不愁訂單 本周大事回顧

蘋果本周推出 iPhone15 系列新品，除了推最新顏色外，也全系列改用 Type-C 接口，全球矽智財龍頭 Arm 本周也在美國上市，為今年以來最大的 IPO 案，廣達董事長林百里指出，AI 需求大好，明年不愁訂單，以下是本周大事回顧：

蘋果今年新品「粉」吸睛 3 奈米製程 A17 Pro 晶片亮相

蘋果秋季發表會於台灣時間周三凌晨 1 點登場，新一代智慧手錶 Apple Watch Series 9 與 iPhone 15 和 Plus 皆推出令人驚艷的粉紅色款，其中 iPhone15 告別瀏海迎來動態島，而高階款 iPhone 15 Pro 搭載 3 奈米製程 A17 Pro 晶片，大幅提升各方面效能，此外鈦金屬打造機身，不僅強度無懈可擊，散熱效果也有所提升。與此同時，智慧手機也如預期改用 USB-C/Type-C 充電接頭。

Arm 上市首秀狂飆近 25% 孫正義暢談 AI

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 週四赴美上市首秀飆漲近 25%，與此同時，日本軟銀集團創辦人孫正義受訪時表示，人工智慧 (AI) 能夠幫助解決世界上一些最大的問題，並有可能超越人類智力。

廣達林百里：AI 需求大好 明年不愁訂單

電子代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里周五表示，目前 AI 需求大好，感覺不受景氣影響，很多新投資都往 AI 布局，有投資就有需求，明年訂單也不愁，現在是「AI 新時代的黎明」，一切才剛開始。

美 8 月核心 CPI 加速成長 Fed 今年可能再次升息

由於油價飆升影響，美國通膨再加速成長，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率增速超過經濟學家預期，已連續兩個月反彈，其中核心 CPI 增速也有所提升，頑強的通膨恐讓聯準會 (Fed) 會在更長時間將利率保持在高位，甚至有可能在今年內再次升息。

能源成本推動 美 8 月 PPI 超預期年升 1.6%

美國勞工部周四公布，8 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.6%，高於市場預期的 1.2% 與前值 0.8%，連續第二個月成長；剔除波動較大的食品和能源後，8 月核心 PPI 年升 2.2%，符合市場預期且低與前值 2.4%。8 月 PPI 成長主因是受到能源和運輸成本上漲的推動。

〈IC 通路整併〉文曄擬斥 38 億美元併購 Future 2024 年上半年完成交割

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 週四召開重訊記者會，宣布以 38 億美元現金收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics Inc. 100% 股權，折合新台幣約 1212 億元，攜手啟動全球布局，服務全球上下游客戶，預計 2024 年上半年完成交割。