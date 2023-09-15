3車廠同步發起 美國汽車工人展開首階段罷工

3車廠同步發起 美國汽車工人展開首階段罷工 (圖:shutterstock)
3車廠同步發起 美國汽車工人展開首階段罷工 (圖:shutterstock)

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 在周五 (15 日) 早前，與福特 (F-US)、通用 (GM-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 三大車廠同時發起罷工，這是工會成立 88 年以來，底特律三大車廠同時面臨罷工。

罷工將導致多款受歡迎車型的生產停止，UAW 主席 Shawn Fain 表示，工會將暫時推遲成本更高的全面罷工，但表示，如果未達成新合約，所有選項都在考慮之內。

據報導，工會提出的要求包括加薪 40%、縮短工時、終止分級化的工資及恢復先前合約中做出的讓步，包括退休者醫療福利、更多帶薪休假、受工廠關閉影響人員的權利等。

目前採取的是分階段罷工，並非讓所有 15 萬名成員同時離開工作崗位。 將有 3 間車廠從 15 日凌晨起罷工，涉及 12700 名工人，這些工廠生產一些最賺錢的車型。

根據 Cox Automotive 數據，Stellantis 擁有可供 90 多天使用的吉普車庫存，並且一直在加班加點地生產 SUV 和卡車。同時，根據該公司財務報告的數據，Stellantis 位於托萊多的吉普車工廠關閉一周，可能會導致營收減少超過 3.8 億美元。

Auto Forecast Solutions 的生產預測員 Sam Fiorani 指出，這次更多是象徵性的罷工，而不是實際的破壞性罷工。他指出，如果談判沒有朝著 Fain 認為積極的方向發展，一兩周內發生更大規模的罷工是可預期的。

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