擔憂經濟數據提高升息機率 美債殖利率大多走低

由於投資人擔心最新經濟數據公布後進一步升息的可能性，美國國債殖利率周五 (8 日) 下跌。

美東時間清晨 6:01，10 年期美國國債殖利率下跌 2 個基點至 4.242%。2 年期國債殖利率下跌 1.7 個基點至 4.938%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周投資人對可能進一步升息的擔憂日益加劇，因為多項經濟數據顯示通膨壓力持續存在以及勞動市場緊張。

其中包括周四 (7 日) 首次申請失業救濟金人數為 21.6 萬人，低於之前預期的 23 萬人。之前公布的勞動市場數據也是好壞參半；上周公布的 8 月就業報告顯示，非農就業人數增幅超過預期，而失業率則大幅上升。

除了緩解通膨之外，冷卻勞動市場一直是 Fed 的主要目標。 自 2022 年初以來，央行一直採取限制性貨幣政策，其中包括一系列升息。

長期以來，利率繼續走高或維持在較高水平的前景，一直引發人們對潛在經濟衰退及其可能對企業和消費者產生影響的擔憂。

市場普遍預計 Fed 將在 9 月會議上維持利率不變，但根據 CME 的 FedWatch 工具，11 月升息的預期約為 42%。

投資人也為下周發布的關鍵數據做準備，包括最新的消費者和生產者物價指數報告。幾位 Fed 政策制訂者本周表示，通膨數據將是他們未來決策的關鍵。