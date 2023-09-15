安謀上市繳亮麗佳績 替軟銀收購策略打穩基礎

安謀 (Arm) 昨日上市的大成功，首日交易上漲近 25%，市值突破 650 億美元，較其母公司軟銀在 2016 年砸 320 億美元收購的價格翻了一倍，而這可能讓軟銀更容易回歸大舉收購公司的狀態。

截稿前，安謀 (ARM-US) 周五 (15 日) 盤前美股 ADR 上漲 0.83%，每股暫報 64.12 美元。

軟銀創辦人兼執行長孫正義以債務驅動收購熱潮而聞名，他在 6 月強調人工智慧 (AI) 的潛力，並表示軟銀正在重新進入「進攻模式」。這是軟銀在經歷一年的「防禦模式」之後，在利率上升全球銀行業恐慌的背景下科技股市值暴跌後轉守為攻的宣言。

不過，軟銀財務長後藤芳光 (Yoshimitsu Goto) 的語調更為謹慎一些。他在上月表示，軟銀正在謹慎著手進行一些新的投資。

分析師認為，無論孫正義是否回歸收購狂熱的步伐，安謀股票公開上市降讓軟銀更容易將其股票做為抵押品，可能會提高其信用評等，以獲得更優惠的借款條款，並幫助軟銀獲得孫正義喜歡的保證金貸款。

對於上述報導，軟銀拒絕就收購策略置評。

SemiAnalysis 分析師表示，提高軟銀在上市股票中持有的淨資產價值 (NAV) 的比例，是改善其不斷下滑信用狀況的重要先決條件。簡而言之，軟銀希望安謀股價能走高，如此一來就能提高資產淨值，幫助修復自己信用評等。

今年 5 月，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 將軟銀的長期評等進一步下調至垃圾級，讓軟銀的聲譽受損。該機構指出，由於軟銀出售上市公司資產，主要是阿里巴巴 (BABA-US) 股票，以穩定其資產負照表，軟銀對非上市公司的曝險越來越大，這些公司不太容易評估市值。

軟銀的大好時機來了？

一些分析人士認為，如果孫正義現在又沉迷自己的收購策略，考慮到他通常收購早期新創企業的估值低迷而且相對缺乏資金，他的機會可能來了。

PitchBook 風險投資分析師 Kyle Stanford 表示，軟銀身後有很多風險投資基金所沒有的實力。倘若軟銀在早期階段投資將有一點價格彈性，從而進入他們認為需要參與的交易。

WeWork 失敗前車之鑑 分析師半信半疑

話雖如此，但分析師也質疑孫正義是否能複製他在阿里巴巴取得的成功，他之前收購共享辦公空間商 WeWork(WE-US) 的失敗仍歷歷在目。

另外，除輝達 (NVDA-US) 外，很難確定哪家公司會成為 AI 應用中的最大受惠者。分析師認為，在軟銀的投資組合中，很少有公司展現出 AI 的商業效用。

最重要的是，也不能保證安謀的股價會保持高位，一些分析師警告，有鑑於市場對 AI 熱潮推動的估值可能已經走到盡頭，科技公司股價可能回檔。

Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 指出，有跡象表明科技業正變得疲憊不堪、估值過高。

與此同時，美國的基準利率維持在 5.5% 的高位，也意味著目標公司需要成長更多才能證明收購成本是合理的，這迫使投資人採取更深思熟慮的方式思考。