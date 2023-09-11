投資人觀察本周通膨數據 美債殖利率走升

美國國債殖利率周一 (11 日) 走高，投資人等待本周公布的關鍵經濟數據，這些數據可能為利率前景提供更多線索。

美東時間清晨 6:07，10 年期國債殖利率上漲 3.6 個基點至 4.292%。2 年期國債殖利率上漲 0.7 個基點至 4.991%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待 8 月通膨數據發布，消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 分別定於周三 (13 日) 和周四 (14 日) 公布。

這些數據可能會為 Fed 下一步貨幣政策舉措提供訊息。最近幾周，多位官員表示，經濟數據對於 Fed 即將做出的利率決定至關重要。

近幾周來，在一系列強勁數據和能源價格上漲之後，投資人對利率上漲可能性的擔憂仍在加劇，有些投資人認為這是通膨壓力持續存在的跡象。因此，本周的通膨數據可能會加劇這些擔憂，也可能會平息它們。

人們仍普遍預計 Fed 將在本月底的會議上維持利率不變，但今年底前的情況則不太明朗。包括即將召開的 9 月會議在內，預計 Fed 2023 年還將召開 3 場政策會議。

零售銷售數據也將於周四發布，隨後周五 (15 日) 將發布密西根大學消費者信心報告。周一沒有關鍵數據公布。