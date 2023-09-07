投資人評估利率路徑走向 2年期美債殖利率跌落5%

美國國債殖利率周四 (7 日) 漲跌互現，因經濟數據顯示通膨壓力可能持續，投資人評估進一步升息的可能。

美東時間清晨 6:02，10 年期國債殖利率下跌 2 個基點至 4.27%。2 年期國債殖利收益率下跌 3.2 個基點至 4.993%，暫時跌落周三 (6 日) 突破的 5% 關口。

與此同時，30 年期國債殖利率小跌 0.7 個基點至 4.352%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

近期 Fed 貨幣政策前景的不確定性在投資人中蔓延，本周對利率走高的擔憂仍再度浮現。

周三發布的 ISM 服務業指數顯示 8 月服務業擴張超出預期。本周初油價也開始上漲。許多投資人和分析師將最近的數據和事態發展理解為通膨壓力持續存在的訊號，可能促使 Fed 再次升息。

Fed 政策制訂者的評論進一步加劇了這種擔憂，他們沒有排除利率上升的可能性，並暗示決策將在大多取決於經濟數據。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場仍預計 Fed 在本月底舉行的會議上維持利率不變的可能性為 93%。然而，11 月升息的預期最新為 43.5%。

預計 Fed 官員將於周四發表最新評論，同時公布最新的每周首次申請失業救濟金人數。