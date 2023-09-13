折疊機明年出貨量成長至2520萬支 市占有望小幅提升

研調機構 TrendForce 針對折疊機出具最新研究，預估今年折疊手機出貨量約 1830 萬支、年增 43%，占今年智慧型手機市場僅 1.6%；2024 年出貨量則預期再成長 38%、約 2520 萬支，占比小幅擴大至 2.2%。

TrendForce 認為，以中長期來看，折疊手機市場持續擴大勢在必行，2027 年出貨量有機會達到 7000 萬支，占智慧型手機市場約 5%。

TrendForce 分析，折疊手機市場規模擴大主要是仰賴零組件成本降低，以及中國品牌擴大布局；零組件方面，若面板及鉸鏈成本有機會減少，將能決定未來折疊手機定價能否朝向 1000 美元以下，藉此吸引並提升消費者購買意願。

品牌方面，三星折疊手機仍居首位，今年出貨量預估將成長至 1250 萬支，但在折疊手機市占率卻從 2022 年的 82% 降至 68%，主要是其他中國品牌的折疊手機數量正在快速成長。

排名第二的是華為 (Huawei)，預計今年折疊手機出貨量預估約 250 萬支，市占率約 14%，其他品牌接續為 OPPO、小米，市占率分別為 5%、4%，其他品牌市占率均 4% 以下。

TrendForce 表示，由於過去幾年受到疫情影響，中國品牌的折疊手機販售區域大多以中國市場為主，並沒有積極出海，若未來中國品牌折疊手機的海外銷售策略轉趨積極，有望刺激整體折疊手機市場加速成長。

另外，蘋果 (Apple) 動向又是另一隱藏關鍵，截至目前，蘋果對於折疊手機興趣缺缺，這對於提振折疊手機買氣的確是負面因素。不過蘋果一向對於產品的使用者體驗有其堅持，由於折疊手機在面板平整度、絞鍊設計仍有不足，應是蘋果遲遲不願跨入折疊手機領域的原因之一。

再者，對中大尺寸產品而言，維持摺疊面板平整性的難度較小尺寸產品低，不排除未來蘋果在摺疊類產品上將直接朝向中尺寸的筆電或平板電腦發展。