傳音擠進Q2全球手機產量第五名 台PCB廠也奪下訂單

據研調機構調查顯示，繼第一季全球智慧型手機產量年減近 20% 後，第二季產量持續衰退約 6.6%，僅 2.7 億支，但值得注意的是，傳音 (Transsion) 擠下 Vivo 躋身全球前五名，第二季產量季增 71.9%，而台商 PCB 廠也打入了傳音的供應鏈。

集邦科技調查顯示，以各品牌生產排名來看，第二季最明顯變動是傳音（Transsion；含 TECNO, Infinix, itel）擠下 Vivo，首次進入全球第五名，產量季增逾 71.9%，達 2510 萬支。集邦科技分析，傳音高產的原因受惠於通路庫存回補、新品上市、進軍中高階市場等原因，自 3 月開始即有相當不錯的生產表現，預估這一波成長態勢將延續到第三季。

PCB 業界指出，傳音原主打中低階市場爲主，目前也尋求進軍中高階市場，在 PCB 需求量挺升同時，對 PCB 的需求訂單採取電子標案方式釋出，並由台系 PCB 拿下，雖然傳音的手機板相對量大，也爲 HDI 製程，訂單價格不優，但相對訂單量不小，獲台系 PCB 廠安排在昆山廠區生產，而拿下傳音訂單的台廠，同時也供應小米手機的外銷版本。

此外，在在中國大陸品牌的手機產量多數呈現衰退同時，台廠並不放棄，如先前未公開先銷售的華爲 Mate 60 新機，經拆解也發現主板爲華通 (2313-TW) 生產，華通目前供貨的品牌包括了華爲、榮耀、三星、蘋果、Vivo、Oppo 及小米。

而健鼎 (3044-TW) 供貨的手機品牌包括括三星、Vivo、Oppo 及小米，健鼎雖然是蘋果供應鏈，但並沒有供應蘋果手機系列相關 PCB。