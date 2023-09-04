Q2、上半年手機生產量雙創10年低 下半年恐再下修

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，第二季全球智慧型手機產量 2.7 億支，年減 6.6%；上半年產量 5.2 億支，年減 13.3%，單季、上半年均創十年新低，預期下半年產能恐再下修。

TrendForce 分析低迷原因，其一，中國解除防疫限制後，並未如預期帶動需求；其二、新興印度市場人口紅利效應並未有效發揮優勢；其三、2022 年品牌深受通路庫存過高所拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，從而導致上半年生產表現不如預期。

展望下半年，TrendForce 認為，中國、歐美等消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場經濟指標出現好轉，但仍難翻轉全球智慧型手機生產總量下滑的局面，預估今年第四季智慧型手機市場恐因全球經濟狀況惡劣再經歷一波轉變，下半年生產量可能再度下修。

TrendForce 進一步指出，目前經濟局勢不樂觀，明年仍維持全球產量年增 2-3%，端看區域性的經濟走向，後續是否會再拖累生產表現仍待觀察。

第二季各品牌生產排名來看，最明顯變動是傳音 (Transsion；含 TECNO、 Infinix、itel) 擠下 Vivo，首次進入全球第五名，產量季增逾 70%，達 2510 萬支。

TrendForce 分析，傳音受惠通路庫存回補、新品上市、進軍中高階市場等，自三月開始即有相當不錯的生產表現，預估成長態勢將延續到第三季。由於全球經濟下行，Vivo(含 Vivo、iQoo) 保守看待市場下半年需求，故也反映在生產規劃上，第二季產量 2300 萬支，季增 15%，掉至全球第六名。

三星 (Samsung) 依舊蟬連生產排名首位，第二季生產總數為 5390 萬支，季減 12.4%。受競爭對手和全球經濟逆風影響，以及上半年旗艦機的鋪貨光環消退，第二季生產表現不若去年同期，第三季即便將發表折疊新機，不過因銷售規模相較 Galaxy S 系列小，對整體產量成長貢獻有限。

蘋果第二季正值新舊機型交替，多為四個季度當中生產表現最低的一季，產量 4200 萬支，季減 21.2%。第三季新機 iPhone 15/15 Plus 受 CIS(CMOS Image Sensor) 良率不佳影響，將對該季生產表現造成影響。

不過值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若 iPhone 15 系列有優於市場預期的銷售表現，則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米 (Xiaomi；含 Xiaomi, Redmi, POCO) 受惠通路庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第二季產量約 3500 萬支，季增 32.1%。相較其他品牌，小米通路庫存仍高，第三季生產規劃應會維持與第二季相同水準。

Oppo(含 Oppo, Realme, OnePlus) 第二季主要受惠於東南亞等地的需求回升帶動，產量約 3360 萬支，季增 25.4%，第三季將受季節性需求將帶動，產量可望再有約 10-15% 的季成長幅度，主要銷售區域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區域，緊追小米。