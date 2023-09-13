AI醫療概念股即將發威？生技女王：醫療科技展值得關注！

AI 話題在全球不斷延燒，即便現階段除了 IP 股一枝獨秀外，相關概念股大部分都進入休息，但話題性卻依然火熱。回顧這幾個月，AI 族群幾乎是股價齊揚，檔檔強勢，但真正大賺一波的投資人卻占少數，更多的是只吃到魚尾，或是完全錯過 AI 行情的投資人。只是大家別忘了，AI 是確定的未來趨勢，隨著時間推進，應用只會越來越廣泛，有許多結合 AI 的商機尚未被發現、或是正在醞釀中，只要能提前挖掘新趨勢，想從魚頭吃到魚尾並非天方夜譚！

AI 相關議題，還有什麼地方可以關注？

今天要和大家分享的是：智慧醫療。今年 (2023) 年底，亞太最具規模的醫療科技產業盛會「台灣醫療科技展」即將登場！內容將聚焦於醫療與科技的結合，尤其 AI 在醫療上的應用，更是大家關注的焦點。但究竟什麼是智慧醫療？現階段 AI 在醫療上的應用已經擴及到哪些層面？未來真的可以靠人工智慧來診療健康嗎？整個健康產業鏈哪家公司值得關注？

投資豐向球：9/14 下午 3 點線上直播，相關概念股清單大公開！

投資豐向球邀請生技女王、先探投資周刊徐玉君主編來為大家解密智慧醫療產業！在年底的盛會登場前，先帶你認識智慧醫療新科技、新應用、新商機！這次不要再被市場甩在後面，領先市場走在最前面！馬上報名活動： https://dmp.sinotrade.com.tw/t/Hfa，AI 醫療相關概念股、次產業受惠股清單，直播都會直接公開分享！

講師：先探投資周刊主編 徐玉君

日期時間：9/14(四)，下午 3 點

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