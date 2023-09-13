製造瑕疵影響 波音上月交機量降至4月來新低

路透周二 (12 日) 報導，美國飛機製造商波音 8 月僅交付 35 架飛機，為 4 月以來新低數量，原因是該公司正在努力修正其暢銷 737 MAX 飛機的製造缺陷，需要花費大量時間。

截稿前，波音 (BA-US) 周二盤中股價小漲 0.15%，每股暫報 211.32 美元。

整體來看，波音在今年前 8 月向客戶交付 344 架飛機，較去年同期大幅增加，當時飛機製造工作受到新冠疫情影響。相比之下，波音的歐洲競爭對手空中巴士在今年前 8 個月交付 433 架飛機，其中有 52 架是在 8 月交付。

據了解，波音上月交付了 22 架窄體 737 MAX 客機，其中一架是波音商務機，另外共交付 13 架廣體客機，當中包括 5 架 787 夢幻客機、5 架 767 飛機─包括向美國空軍提供的 3 架 KC-46 加油機和聯邦快遞 (FDX-US) 的 2 架貨機─以及 3 架 777 貨機。

波音財務長 Brian West 上周曾表示，由於 737 MAX 8 的製造瑕疵，逾估今年該機型交付量可能落在 400 至 450 架年度目標的低端。

投資人密切留意波音的交付數量，因為交機時製造商會收到大部分的款項。

另外，波音 8 月扣掉兩架飛機取消之後，拿下 43 架飛機新訂單，其中包括此前未公布的向飛機租賃公司 SMBC Aviation Capital 出售的 25 架 737 MAX 8，而空中巴士在 8 月則拿到 117 架飛機訂單。

波音自今年 1 至 8 月的訂單總數為 624 架飛機，剔除取消和修正缺陷因素後的淨訂單為 510 架、剔除會計調整後的淨訂單則為 737 架。另外空中巴士今年 1 至 8 月訂單數為 1,257 架，剔除取消因素後的訂單量為 1,218 架。