專家：Fed很可能會在未來幾個月內按兵不動

富比士媒體 (Forbes Media) 董事長 Steve Forbes 表示，他預計美國聯準會 (Fed) 不會在即將舉行的利率會議上宣布升息，他認為 Fed 很可能會在未來幾個月內按兵不動。

Forbes 表示，一系列相互矛盾的美國經濟數據，表明 Fed 將會在未來幾個月按兵不動。Forbes 說：「部分情勢正在走弱，而就業市場通常是一個滯後指標。不過服務業情況仍然不錯。這種複雜的情況給了他們最終不採取任何行動的理由。」

Fed 在過去 18 個月的時間內激進升息，7 月會議上將基準利率升至 22 年來的新高，以抑制需求從而打壓通膨。然而更高的利率意味著更高的借貸成本，還可能導致銀行收緊貸款和其他信貸的核准。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月維持利率不變的可能性目前為 93%，11 月繼續按兵不動的機率較低，為 53.5%。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 日前表示，在 9 月即將召開的會議上暫停升息或許是適當的，但也暗示，可能要進一步調升利率，才能讓通膨回到 2% 目標。「當我們本月稍晚開會時，再一次跳過升息可能是適當的。但跳過不代表停止，未來幾個月對數據和前景的進一步評估，可能證實我們必須做更多來消除通膨。」

包含 Fed 主席鮑爾在內，幾位 Fed 官員近期表示，在制定政策上應保持耐心，讓經濟數據來證明是否需要進一步升息。

波士頓 Fed 總裁柯林斯 (Susan Collins) 近日也主張採取耐心的政策制訂方式，同時表示她需要更多證據來被說服通膨已得到抑制。她表示 Fed 的利率可能「接近甚至達到峰值」。然而，可能需要更多升息，具體取決於數據的變化。