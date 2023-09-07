小摩策略師：若Fed再度升息 將衝擊美國消費者支出

摩根大通策略師 David Kelly 警告，如果美國聯準會 (Fed) 在通膨已經放緩的情況下再次升息，可能會將美國消費者支出推向「危險」境地。

美國供應商管理協會 (ISM) 公布 8 月非製造業指數，自 7 月的 52.7 升至 54.5，為 2 月以來最高，促使市場擔憂將再度升息。Kelly 表示，若 Fed 僅僅因為服務業短期升溫而再次升息，非常不明智。

他指出，Fed 應該非常清楚這樣一個事實，即消費者支出正遭受擠壓。如今油價、汽油價格都上漲了，學生貸款也已經恢復，人們不得不面對貸款利率上升的問題，這很可能導致消費者支出放緩。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 也曾表示，消費者已經花光疫情期間的超額儲蓄，隨著學生貸款支付在 10 月重新啟動，消費者支出可能會進一步疲軟。

美國家庭的過剩儲蓄如今已從 2021 年 2.1 兆美元高點完全耗盡，如果支出加速，失衡可能會擴大。他估計，儘管家庭現金資產流動性水準仍高，經通膨因素調整後估計為 1.4 兆美元，但到 2024 年 5 月也有可能完全耗盡。

與此同時，有越來越多企業利用促銷和激勵措施來刺激需求。有鑑於貨幣政策對需求的滯後效應，利潤率應繼續承壓。「定價能力的削弱，加上勞動力成本的上升和利息支出的上升，應該會繼續給利潤率帶來壓力。」美股可能也因此持續下跌。

Fed 官員將於 9 月 19 日至 20 日舉行會議，期貨市場定價顯示幾乎沒有升息的可能性，Fed 在 7 月升息至 5.25-5.50%，為 22 年高點。與此同時，市場對 11 月升息的押注升至 60%。迄今為止，Fed 已連續升息 10 次。