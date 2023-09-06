紐約Fed：Q2中性利率繼續下滑 短期利率或重回低水平

紐約聯準銀行周二 (5 日) 發布報告表示，中性利率在第二季繼續呈現下滑趨勢，這代表疫情爆發之前的低利率環境，可能會在某個時間點回歸。

紐約聯準銀行將第二季的中性利率 (R-Star) 預估值，從第一季的 0.68% 下調至 0.57%。R-Star 最近達到的高峰是在 2021 年第四季的 1.32%，當時在政府的大力支持和聯準會 (Fed) 的刺激措施下，美國經濟正在從疫情最嚴重的時期復甦。

R-Star 指的是既不刺激也不抑制經濟成長的中性實質利率。分析師通常會藉由將 R-Star 加上聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標，將其轉化為符合現實環境的利率。目前數據顯示，2.5% 左右的聯邦基金利率為中性利率。

鑑於 Fed 目前的目標利率區間為 5.25%-5.50%，這意味著貨幣政策對經濟來說仍有明顯的限制性。

較低的 R-Star 支持了紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 在內等官員的觀點，即一旦 Fed 的抗通膨之戰結束，短期利率可能會再次回到低水平。

Fed 官員如何看待這項問題，關鍵在於 9 月 19 日至 9 月 20 日舉行的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。本次會議將更新利率和經濟預測，當中包含對長期利率的看法。