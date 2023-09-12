日本若結束負利率政策 對金融市場有哪些影響？

日本銀行 (央行) 似乎正在對貨幣政策進行重大調整，繼 7 月把容忍日本 10 年期公債殖利率的實質上限從 0.5% 提高到 1% 後，上周六進一步暗示可能終結負利率政策，由於此舉可能在全球股匯債市掀起波瀾，華爾街正密切關注以下發展。

1. 對債市影響？

日銀 7 月正式宣布政策調整前，相關報導就引爆美國公債賣壓、殖利率反向走高，原因是市場擔心，持有 1 兆美元美債的日本投資人，會把部分資金轉移到殖利率上升的日本公債。

雖然日本公債殖利率仍比美債低，但日債殖利率上升對日本投資人別具意義：可以藉此買進日債，以免被不利的匯率波動坡及。

日本投資人也持有大量、非美國的外國公債，例如法國公債，代表一旦他們被日債吸引，全球債市都會感受到影響。

2. 分析師擔心什麼？

目前為止，日銀舉動對市場的影響相對溫和，部分原因是政策調整幅度並不大。但一些分析師仍視之為最終撤除殖利率目標的前奏，後者就有重大意義。

分析師最擔心的是，政策改變不只讓日本投資人停止買進外國公債、甚至直接拋售外國公債，導致全球債市殖利率突然大幅飆升。這將拖累美股下挫，因為高殖利率代表借貸利率升高，在所有條件相同下，就會降低投資人持有風險資產的意願。

3. 對匯市影響？

日本公債超低殖利率，長期以來給交易員借日元、買美元的誘因，讓所謂的「利差交易」(又稱套利交易) 大行其道。這種交易一方面抑制日元，同時也讓美元走強。

然而，避險基金今年起已經開始平倉這種交易，如果日本利率上升，平倉可能加劇，帶動日元兌美元進一步升值。

4. 會導致日股漲勢中止嗎？

外國投資人被日本優於美國的經濟成長吸引，今年湧入日股，就連「股神」巴菲特都早早布局，3 月透露他在美國以外市場持有最多的，就是日本股票。

假如日銀終結負利率，銀行業者貸款業務獲利有望增加，因此有利於銀行股。

但另一方面，殖利率上揚代表日本企業融資成本增加，這通常也會壓低頭 人對企業未來獲利的估值。

5. 對全球經濟成長有何意義？

日銀的舉措也再度提醒投資人，雖然聯準會 (Fed) 可能已經走到、或接近走到升息的盡頭，其他央行仍有意緊縮貨幣政策，日本甚至才快開始走到升息這一步。

最終，貨幣緊縮的目的是讓經濟活動減緩，這最終將拖累世界各地的風險資產。事實上，當 7 月美債殖利率因日銀政策調整傳聞而飆升時，部分分析師就主張，隨著時間過去，美債殖利率反而會走低，因為全球經濟成長減緩，將提升債券等安全資產的吸引力。